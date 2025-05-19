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        Ağrı'da karaciğer yetmezliği bulunan çocuk nakil için Ankara'ya sevk edildi

        Ağrı'da karaciğer yetmezliği teşhisi konulan 2 yaşındaki çocuk, annesinden karaciğer nakli yapılması için ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:12 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:24
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        Ağrı'da karaciğer yetmezliği bulunan çocuk nakil için Ankara'ya sevk edildi
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        Ağrı'da karaciğer yetmezliği teşhisi konulan 2 yaşındaki çocuk, annesinden karaciğer nakli yapılması için ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, sarılık şikayetiyle Patnos Devlet Hastanesi’ne getirilen 2 yaşındaki Yunus Emre Çarus'a yapılan tetkikler sonucunda karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.

        İleri yoğun bakım desteği sağlanması için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilerek tedavi altına alınan Çarus'un, annesinden karaciğer nakli yapılması için Hacettepe Üniversitesi'ne sevkine karar verildi.

        Başvurular ve işlemlerin ardından Sağlık Bakanlığınca Ağrı'ya ambulans uçak gönderildi.

        Hastaneden ambulans ile Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen Çarus, annesi ile birlikte Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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