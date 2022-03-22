Eleşkirtli öğrenci olimpiyatlarda bölge finaline kaldı

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Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan Gözde Polat, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bölge Finaline kaldı.

Eleşkirt ilçesine bağlı Çetinsu köyü öğrencilerden Gözde Polat, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bilim olimpiyatlarında gösterdiği başarı ile bütün ilçenin gururu oldu.

Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bölge finallerinde Matematik dalında yarışmaya hak kazanan Çetinsu ortaokulu idareci öğretmen ve öğrencimizi tebrik ederiz’’ denildi.



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