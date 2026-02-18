Ağrı İmsakiye 2026 - Ağrı'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Ağrı'da imsakiye ve sahur saatleri araştırmaları hız kazandı. Vatandaşlar "Ağrı sahur vakti kaçta?", "imsak vakti ne zaman başlıyor?", "sahur kaçta bitiyor?" ve "sahur ezanı kaçta okunuyor?" sorularına yanıt arıyor. 2026 sahur vakti ile birlikte ilk sahur tarihi merak edilirken, özellikle 19 Şubat sahur vakti ve imsak saati bilgileri Ağrı ramazan imsakiyesi üzerinden takip ediliyor. Oruç ibadetine hazırlananlar, sahur saati ve imsak vakti detaylarını öğrenmek için il il yayımlanan imsakiye takvimini kontrol ediyor. İşte bilgiler...
Ağrı’da gözler 2026 sahur vakti ve imsak saatlerine çevrildi. “Ağrı imsakiye yayımlandı mı?”, “sahur ne zaman?”, “imsak saati kaçta?” ve “sahur kaçta bitiyor?” sorularının yanıtları merak ediliyor. İlk sahur ile birlikte 19 Şubat sahur vakti bilgileri en çok merak edilen başlıklar arasında yer alırken, Ağrı ramazan imsakiyesi doğrultusunda sahur saatleri ve imsak vakti netleşmeye başladı. Sahur ezanı kaçta okunuyor sorusu da vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Detaylar haberimizde...
DİYANET RAMAZAN İMSAKİYESİ
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet tarafından yayımlanan imsakiye takvimi doğrultusunda sahur saatleri ve imsak vakti şehirden şehre birkaç dakikalık farklılık gösterecek. Bu nedenle kişiler, yaşadıkları ile özel imsakiye bilgilerini kontrol ederek sahur saati ve imsak saati için hazırlık yapıyor. Peki, 2026 sahur ne zaman, sahur saatleri kaçta başlıyor ve imsak vakti ile birlikte oruç hangi saatte başlıyor?
İLK SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Ağrı İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 05:25'te bitiyor. İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 17:55 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19:13'te okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05:24 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
AĞRI İMSAKİYE 2026
Ağrı'nın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Ağrı İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Ağrı Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak. Ağrı'nın tüm ilçelerinin imsakiye ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz.
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Diyanet İşleri, oruca nasıl niyet edilmesi gerektiğini şöyle ifade ediyor:
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/85) Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127)
Kaza, keffâret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffâret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.