Hastaneden çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Varol, üzücü bir kaza yaşandığını ifade ederek, "Maalesef çok üzücü bir kaza yaşadık. Tutak ilçemizde bir yolcu otobüsü ve iki tane TIR aracının karıştığı, kazanın hemen ardından da bir yangının çıkması nedeni ile öncelikle çok yanlış bilgilere sebep oldu.

"KAZAYA KARIŞAN BİR TANKER YOK"

Olaya karışmış herhangi bir tanker yok. Yangının başlamasının hemen ardından ekiplerimiz çok güçlü bir şekilde olaya müdahale ettiler. UMKE araçlarımız, 10 ambulansımız, AFAD ekiplerimiz ve hem Tutak Belediyemizin hem de çevre belediyelerin itfaiye ekipleri olaya güçlü bir şekilde müdahale ettiler ve bu müdahale sonrasında bizlerde ilin bütün yönetimi olarak olay yerine intikal ettik.