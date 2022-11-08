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Ağrı otobüs kazasında hayatını kaybeden ve yarananların isimleri belli oldu!

Ağrı'nın Tutak ilçesinde dün saat 14.30 sıralarında 2 TIR ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Kaza sırasında araçlar alev alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tutak'da meydana gelen kazada, 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tüm ülkeyi yasa boğan kazada hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu.

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  • Ağrı otobüs kazasında ölenlerin ve yarananların isimleri: Kazada kaç kişi öldü, isimleri belli oldu mu?

    Ağrı'nın Tutak ilçe merkezine girişte, yolcu otobüsü ve 2 TIR'ın karıştığı kazada, araçlar alev aldı. Kazada çok sayıda yaralı varken hayatını kaybedenlerin sayısı ve isimleri de belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayıp, başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 2'si ağır 11 kişinin ise yaralandığını ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Öte yandan Ağrı istikametine giden Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsünün rampada freninin patladığı, önce karşı yönden gelen TIR'a çarpıp alev aldığı, başka bir TIR'ın da bu iki araca çarpmasıyla kazanın gerçekleştiği iddia edildi.
  • Ağrı otobüs kazasında ölenlerin ve yarananların isimleri: Kazada kaç kişi öldü, isimleri belli oldu mu?

    OTOBÜSÜN FRENİ PATLADI İDDİASI

    Ağrı istikametine giden Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsünün rampada freninin patladığı, önce karşı yönden gelen TIR'a çarpıp alev aldığı, başka bir TIR'ın da bu iki araca çarpmasıyla kazanın gerçekleştiği iddia edildi.
  • Ağrı otobüs kazasında ölenlerin ve yarananların isimleri: Kazada kaç kişi öldü, isimleri belli oldu mu?

    2'Sİ AĞIR 11 KİŞİ YARALANDI

    21 kişinin bulunduğu yolcu otobüsündeki 7 kişi hayatını kaybederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 2'si ağır 11 kişinin ise yaralandığını ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

    Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos karayolu trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçlara müdahale etti.

    Kazanın, bir TIR'ın devrilmesi ve seyir halindeki yolcu otobüsünün bu TIR'a çarpmasının ardından, bu iki araca da başka bir TIR'ın çarpmasıyla meydana geldiği öğrenildi.
  • Ağrı otobüs kazasında ölenlerin ve yarananların isimleri: Kazada kaç kişi öldü, isimleri belli oldu mu?

    "3 AĞIR YARALIMIZ VAR"

    Habertürk TV'ye konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Kaza saat 13.00 sıralarında oluyor. Otobüsün freninin boşaldığı söyleniyor. Otobüs kamyona çarpınca alev alıyor. Daha sonra çarpan iki kamyon da aynı şekilde alev alıyor. Otobüste 21 kişi vardı. 3 ağır yaralımız var" ifadelerini kullandı.
  • Ağrı otobüs kazasında ölenlerin ve yarananların isimleri: Kazada kaç kişi öldü, isimleri belli oldu mu?

    HAYATINI KAYBEDEN VE YARALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

    Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimliği tespit edildi. Kazada yanarak hayatını kaybeden bir kişinin kimlik tespiti çalışmalarına ise devam ediliyor.

    İki TIR ve bir yolcu otobüsünün karıştığı kazada 21 kişi yaralanmış 7 kişi de hayatını kaybetmişti.

    Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ise şu şekilde:

    Otobüs sürücüsü Abdulkerim Kınay,

    Serhat Bayraktutan,

    Sinan Gürbüz,

    Nevzat Taş,

    Eşref Tutak,

    Emre Yıldız

    Ebrar Tatlı olduğu belirlenirken bir kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.
  • Ağrı otobüs kazasında ölenlerin ve yarananların isimleri: Kazada kaç kişi öldü, isimleri belli oldu mu?

    Kaza sonrası yaralananlar ise şöyle:

    AĞRI

    1. MUHLİSE IŞIK

    2. HAKAN ÇELİK

    3. İBRAHİM YİĞİT

    4. CEVHER DAYAN -

    5. ZÜBEYDE ÇİFTÇİ -

    6. ŞAVAŞ ÇEMREK

    7. SABAHATTİN KAPICI

    8. SÜLEYMAN ÖZER

    PATNOS

    9. ORHAN UYUMAZ

    10. EYYÜP İLTER

    HAMUR

    11. ONUR CAN ELÇİ

    12. ZEHRA DUMAN

    13. MEHMET LATİF IŞIK

    14. GİRGÜN ÖZBEK

    TUTAK

    15. ALİ EREN DİLMAÇ

    16. ZEYNEP DİLMAÇ

    17. YUSUF DİLMAÇ

    18. SERHAT KISA

    DOĞUBEYAZIT

    19. BİRSEN ÇİFTÇİ

    20. MAKBULE ÖZER

    21. FİKRET IŞIK
  • Ağrı otobüs kazasında ölenlerin ve yarananların isimleri: Kazada kaç kişi öldü, isimleri belli oldu mu?

    Hastaneden çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Varol, üzücü bir kaza yaşandığını ifade ederek, "Maalesef çok üzücü bir kaza yaşadık. Tutak ilçemizde bir yolcu otobüsü ve iki tane TIR aracının karıştığı, kazanın hemen ardından da bir yangının çıkması nedeni ile öncelikle çok yanlış bilgilere sebep oldu.

    "KAZAYA KARIŞAN BİR TANKER YOK"

    Olaya karışmış herhangi bir tanker yok. Yangının başlamasının hemen ardından ekiplerimiz çok güçlü bir şekilde olaya müdahale ettiler. UMKE araçlarımız, 10 ambulansımız, AFAD ekiplerimiz ve hem Tutak Belediyemizin hem de çevre belediyelerin itfaiye ekipleri olaya güçlü bir şekilde müdahale ettiler ve bu müdahale sonrasında bizlerde ilin bütün yönetimi olarak olay yerine intikal ettik.
  • Ağrı otobüs kazasında ölenlerin ve yarananların isimleri: Kazada kaç kişi öldü, isimleri belli oldu mu?

    "2 HASTAMIZIN DURUMU AĞIR"

    Bu üzücü kazanın sonucunda maalesef 7 vatandaşımızı kaybettik. Ayrıca 18 vatandaşımız da yaralı. Bunlardan 11 kişi şu an Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanemizde. 1 kişi Tutak ilçemizde devlet hastanesinde. 2 kişi Hamur ilçe devlet hastanemizde. 1 kişi Erzurum´a sevk edildi. 3 kişi ise Doğubayazıt´ta devlet hastanemizde. Erzurum´a sevk edilen yaralımız ve merkezdeki bir yaralımızın durumları ağır" dedi.

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