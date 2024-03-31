Ağrı Belediye başkan adayları kimlerdir? Ağrı Belediyesi hangi partide? Ağrı Belediye başkanı kimdir? Ağrı Belediyesi hangi partide? Ağrı Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Ağrı Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ağrı Belediyesini hangi parti kazandı ve Ağrı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ağrı yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:21 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:21 facebook

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