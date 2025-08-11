Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam AGS- ÖABT sonuçları sorgulama ekranı 2025: MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve ÖABT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 2025-MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için sonuçları için geri sayım sürüyor. 13 Temmuz'da uygulanan AGS ve ÖABT sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Peki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve ÖABT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 08:27 Güncelleme: 11.08.2025 - 08:27
        1

        AGS- ÖABT sonuçları sorgulanıyor. İki oturumda uygulanan AGS Genel Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavında sonuçlar ÖSYM Sonuç Sorgulama Sistemi üzerinden erişime sunulacak. Sinavlar 13 Temmuz’da tamamlanmıştı. Peki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve ÖABT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

        2

        AGS- ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB AGS-ÖABT sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları, sınav puanı ve başarı sıralamaları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

        3

        MEB AGS/ ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz tarihinde düzenlenen Akademiye Giriş Sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı. Sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

        MEB 2025 - AGS VE ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

