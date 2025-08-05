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        Haberler Bilgi Gündem AGS SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI! MEB takvimi ile 2025 AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

        AGS sonuçları ne zaman belli olacak? AGS sınav sonuç tarihi açıklandı!

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez uyguladığı Akademiye Giriş Sınavı (AGS), öğretmen adaylarının yoğun ilgisiyle 13 Temmuz'da tamamlandı. İki oturum halinde düzenlenen sınavın ikinci aşaması olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonrası, şimdi gözler sonuç açıklama takvimine çevrildi. ÖSYM, soru ve cevap anahtarlarını sınav günü paylaşırken, adaylar sonuç tarihi için resmi duyuruyu bekliyor. İşte güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 18:24 Güncelleme: 05.08.2025 - 18:24
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        13 Temmuz’da gerçekleştirilen Akademiye Giriş Sınavı (AGS) maratonu sona erdi. Özellikle Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile tamamlanan sınav sürecinin ardından, binlerce öğretmen adayı sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. Sınavın ardından yayımlanan soru ve cevap anahtarları beklentiyi artırırken, gözler ÖSYM’nin açıklayacağı resmi sonuç tarihine çevrildi. Detaylar haberimizde...

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        AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AGS sınav sonuçlar 13 Ağustos günü ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak. Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

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        MEB AGS/ ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz tarihinde düzenlenen Akademiye Giriş Sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı. Sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

        MEB 2025 - AGS VE ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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