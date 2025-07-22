Ağustos ayında 10 şirket temettü veriyor: 2025 Ağustos temettü takvimi ile temettü tutarları ve ödeme tarihleri

Borsa yatırımcılarının merakla beklediği temettü takviminde gözler Ağustos 2025'e çevrildi. Bu ay, Borsa İstanbul'da işlem gören toplam 10 şirket yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek. Hangi şirketin ne kadar temettü vereceği ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2025 Ağustos ayı temettü takvimi ve detaylar...