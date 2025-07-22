Ağustos ayında 10 şirket temettü veriyor: 2025 Ağustos temettü takvimi ile temettü tutarları ve ödeme tarihleri
Borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilen temettü takviminde sıra Ağustos ayına geldi. Bu ay toplamda 10 firma yatırımcılarına kâr oranından pay dağıtımı yapacak. 2025 Ağustos temettü takvimi ile hangi firma ne kadar ve ne zaman temettü veriyor? İşte, detaylar...
Borsa yatırımcılarının merakla beklediği temettü takviminde gözler Ağustos 2025'e çevrildi. Bu ay, Borsa İstanbul'da işlem gören toplam 10 şirket yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek. Hangi şirketin ne kadar temettü vereceği ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2025 Ağustos ayı temettü takvimi ve detaylar...
2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.
BIST kodu: ENERY
Temettü tutarı: 0,0094 TL
Tarihi: 11.08.2025
Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
BIST kodu: SUWEN
Temettü tutarı: 0,1063 TL
Tarihi: 12.08.2025
Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
BIST kodu: TBORG
Temettü tutarı: 6,7901 TL
Tarihi: 12.08.2025
Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.
BIST kodu: LIDER
Temettü tutarı: 0,1212 TL
Tarihi: 13.08.2025
Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DURKN
Temettü tutarı: 0,0278 TL
Tarihi: 14.08.2025
Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
BIST kodu: EFORC
Temettü tutarı: 0,1171 TL
Tarihi: 15.08.2025
Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.
BIST kodu: ASTOR
Temettü tutarı: 1,2853 TL
Tarihi: 18.08.2025
Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.
BIST kodu: AYEN
Temettü tutarı: 0,2119 TL
Tarihi: 21.08.2025
Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.
BIST kodu: MTRKS
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 27.08.2025
Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.
BIST kodu: TURSG
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 28.08.2025