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Ah Nerede dizisi final mi yapıyor, neden bitiyor? Ah Nerede final bölümü ne zaman?

Ah Nerede dizisi final mi yapıyor sorusu diziyi severek takip edenler tarafından araştırılıyor. Başrollerini Oktay Çubuk ve Nil Keser'in paylaştığı dizinin bir süredir final yapacağı konuşuluyordu. Ah Nerede dizisinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. İşte, Ah Nerede dizisi final tarihi hakkında bilgiler...

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  • Ah Nerede dizisi final mi yapıyor, neden bitiyor? Ah Nerede final bölümü ne zaman? Ah Nerede oyuncu kadrosu!

    Yeşilçam'ın unutulmaz melodram filmlerinden biri olan Ah Nerede'nin diziye uyarlanmış hali beklenilen reytingi ulaşamadı. Star Tv ekranlarda Cuma akşamları seyirciyle buluşan "Ah Nerede" için final kararı alındı. İşte, Ah Nerede dizisi final tarihi hakkında merak edilenler...
  • Ah Nerede dizisi final mi yapıyor, neden bitiyor? Ah Nerede final bölümü ne zaman? Ah Nerede oyuncu kadrosu!

    AH NEREDE NEDEN FİNAL YAPIYOR? 

    1 Temmuz'da Star TV'de yayın hayatına başlayan Ah Nerede dizisinin reytinglerle arası pek iyi değil. Star Tv'nin Cuma akşamlarını emanet ettiği "Ah Nerede" rakiplerinden çok geride kaldı. Dizi için final kararı verildi. İzlenme oranlarında geride kalan dizi, 7. bölümüyle 19 Ağustos günü final yaparak ekran macerasını noktalayacak.
  • Ah Nerede dizisi final mi yapıyor, neden bitiyor? Ah Nerede final bölümü ne zaman? Ah Nerede oyuncu kadrosu!

    AH NEREDE KONUSU NEDİR?

    Bursa’nın önde gelen ailelerinden Hakim (Tarık Pabuççuoğlu) ve Seniha (Ayşe Çubuk) Şerbetlioğlu ‘nun üniversite okumaları için İstanbul’a gönderdikleri üç oğlu, onların  hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar. Ortanca oğulları Murat (Korhan Herduran) hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer (Batuhan Sert)  ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit (Oktay Çubuk) ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.
  • Ah Nerede dizisi final mi yapıyor, neden bitiyor? Ah Nerede final bölümü ne zaman? Ah Nerede oyuncu kadrosu!

    DİZİ OYUNCU KADROSU

    Dizi oyuncuları arasında; Oktay Çubuk (Ferit), Nil Keser (Zehra), Tarık Pabuççuoğlu (Hakim), Ayşe Kökçü (Seniha), Derya Alabora (Perihan), Aycan Koptur (Huriye), Merve Bengi (Nihal), Korhan Herduran (Murat), Ferit Aktuğ (Ali), Asena Keskinci (Burçak), Miray Akar (Sera), Batuhan Sert (Ömer) gibi isimler yer alıyor. 

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