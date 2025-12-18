Ahmed Kutucu: Uzun süre sonra gol attım
Galatasaray'ın oyuncularından Ahmed Kutucu, Türkiye Kupası'ndaki 1-0'lık Başakşehir galibiyetinin ardından, "Uzun süre sonra gol attım" dedi.
Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın golünü atan Ahmed Kutucu, galibiyeti değerlendirdi.
"UZUN SÜRE SONRA GOL ATTIM"
Golü için mutlu olduğunu belirten Kutucu, "İyi bir mücadeleydi. Başakşehir'i de tebrik ederim. En önemlisi 3 puandır. Golüm için de çok sevindim. Takıma katkıda bulundum. Güzel bir gece oldu benim için. Uzun süre sonra gol attım. Tabii ki mutluyum. En önemlisi 3 puandır benim için." ifadelerini kullandı.