        Ahmed Kutucu: Uzun süre sonra gol attım - Futbol Haberleri

        Ahmed Kutucu: Uzun süre sonra gol attım

        Galatasaray'ın oyuncularından Ahmed Kutucu, Türkiye Kupası'ndaki 1-0'lık Başakşehir galibiyetinin ardından, "Uzun süre sonra gol attım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 23:09 Güncelleme: 18.12.2025 - 23:09
        "Uzun süre sonra gol attım"
        Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın golünü atan Ahmed Kutucu, galibiyeti değerlendirdi.

        "UZUN SÜRE SONRA GOL ATTIM"

        Golü için mutlu olduğunu belirten Kutucu, "İyi bir mücadeleydi. Başakşehir'i de tebrik ederim. En önemlisi 3 puandır. Golüm için de çok sevindim. Takıma katkıda bulundum. Güzel bir gece oldu benim için. Uzun süre sonra gol attım. Tabii ki mutluyum. En önemlisi 3 puandır benim için." ifadelerini kullandı.

