Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF ziyaretinin ardından basın mensuplarına konuştu.

Nihat Özdemir ile görüşemediklerini dile getiren Ağaoğlu, MHK yönetimini eleştirirken hakem kararları hakkında sert ifadelerde bulundu.

Trabzonspor'un deplasmanda Gaziantep ile 1-1 berabere kaldığı maçın sonrasında bordo mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret edeceğini söylemişti.

Başkan Ağaoğlu konuşmasına, "Nihat Başkan'la görüşemedik. Maçtan sonra aradım, telefonları kapalıydı. 14:00'te TFF'ye geleceğimizi kendisine ilettim. Ben bunu çok açık ve net şekilde dile getirdiğim zaman Nihat Başkan bana şunu söyledi: 'Konuyu araştırdım, Fırat'ın burada herhangi bir suçu yok. Hata Koray Gençerler'de. Kendisine gerekli olan cezayı verdik başkanım, merak etme' gibi bir ifade kullandı. Aradan 2 saat geçtikten, haftanın hakemleri açıklandıktan sonra, Sivas maçına Koray Gençerler'in VAR olarak atandığını gördüm. Ben de Nihat Özdemir'e, '2 saatlik ceza çok uzun bir cezaymış sayın başkanım' dedim" diyerek başladı.

"SİSTEMİN DEĞİŞMESİ LAZIM"

Merkez Hakem Kurulu'nu eleştiren ve sistemin değişmesi gerektiğini ifade eden Trabzonspor başkanı, "Bu sistemin temelinden değişmesi lazım. Biz bugün Sayın Nihat Özdemir'e bunu söylemeye geldik. Bunun bu şekilde devam etme şansı yok, devam ettiği takdirde Türk futbolu bundan çok büyük zarar görecektir. 4 MHK değişiyorsa ve hala bu hataları yapılıyorsa bu sorun kökten çözülmeli." ifadelerini kullandı.

"HER YERE BAŞVURACAĞIZ"

"Gerekirse FIFA, UEFA, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... Nereye kadar gidecekse oraya kadar gideceğiz. Bu davanın sonuna kadar peşinde olacağız" diyen Ağaoğlu, "MHK ve hakem camiasının yapısının kökten çözülmesi lazım. Birinin yönlendirmesiyle oluşacak her kurum premature doğmuştur. Böyle bir kurumun da ülke futbolunu yönetmesi mümkün değildir." dedi.

Ağaoğlu konuşmasına, "Dün VAR'ın devreye girmesiyle verilen penaltı kararına baktığımızda rakip oyuncunun bariz bir şekilde topla oynadığını ve topun yön değiştirdiğini görüyoruz. Futbol hayatı boyunca kırmızı kart görmemiş Flavio, Türkiye'de iki maçta iki kırmızı kart görüyor... Sorun gerçekten büyük bir sorun. Trabzonspor 4 hafta içinde 4 puan kaybetti. Verilen emekler var, alın teri var. Birçok ekonomik sorunlarla boğuşurken sınırlı bütçeyle şampiyonluk yarışı veren bir kadro oluşturma çabasındayız." diyerek son verdi.