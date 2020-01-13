Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dünkü açıklamalarına yanıt verdi:

"Sayın Ali Koç'un dünkü açıklamalarına cevap olarak bugün saat 14.61'de kulübün internet sitesinden bir açıklama yapılacak. Trabzonspor'un bütün gelir ve giderleri kamuoyuna açıktır. Bakın tekrar ediyorum, kalem kalem bütün gelir ve giderleri. Biz bunu defalara söyledik ama söylemek yetmemiş ki 14.61'de bir açıklama verelim ellerine de anlasınlar. Yıllarca hayatları gizli kapılar arkasında, gizli kapaklı işler yapanların bakış açıları bunlar. Bu söylemlerle alakalı olarak suç duyurusunda bulunduk. Devam eden süreçte birtakım beyanatlar verildiğinde bu beyanatların kimler tarafından verildiği ortaya çıkıyor. Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Mücadele sahada verilir. Ülkedeki futbolu 3, 5, 7 sene öncesine çekmek isteyenlerin senaryosunda biz yokuz. Kendileri oynasınlar!"