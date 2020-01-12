Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da basın mensuplarına açıklamalar yapıyor. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İyi bir kamp dönemi geçirdik. Futbol dışında olup bitenlerden tamamen izole, takım bütünlüğüne, ikinci yarıya konsantre olma konusunda iyi bir dönem olduğunu hocamız bize iletti. Biz de ikinci yarıya dair umutluyuz. Pek çok gündem maddesi, algı operasyonları ve gündemler var. Sağ olsun bazı rakiplerin direkt bizi hedef alan açıklamaları... Amacımız kamuoyunu mümkün olduğu kadar aydınlatabilmek"

TAHKİM'İN HARCAMA LİMİTİ KARARI

"Tahkim'in aldığı kararlar ve bunun medyaya yansıtılış şekli, bilhassa bazı medyalarda ele alış şekli, tam gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim yaptığımız başvuru, Lisans Kurulu'na yapılıyor. Onlar da bunu inceliyorlar. Hala devam ediyor. Tahkim'e yapılan başvuru, başka bir konudur. Doğal olarak taraftarımız da bu haberlerden tedirgin oluyor"

"Konu çok yeni. TFF için de medya için de kulüpler için de yeni. Yeni olan nedir, UEFA'nın FFP benzeri bir uygulamayı, TFF'nin uygulaması. UEFA'nın FFP'si işleseydi ülkede, bir adım öteye gitmemiz gerekmeyecekti. FFP'nin meyve vermediği, kulüplerin tam tersi yönde gittiği yegane ülke bizimki."

"Diğer bir konu yeniden yapılandırma ve 'adil rekabet'... Kimlerin adil rekabet istediği aslında bu rekabetin kendileri için nasıl adil olduğunu dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Yarın Spor Bakanlığımızın hazırlayacağı bir çalıştay var"

TAHKİM BAŞVURUSU

"Tahkim neden sorumlu? TFF Tahkim Kurulu, TFF ve kurullarının aldığı kararları incelemekle yükümlü. İki ayrı itirazımız oldu. Bunlardan bir tanesi, Beşiktaş'ınkine benzer bir itiraz. Şunu söyledik 'Faizlerin, hesaplanmaya yönelik etkisi gözden geçirilmeli. 6 aylık bir dönem, fiili bir dönem. Yani gerçekleşmiş. Bunun için tahmini bir faiz rakamı uygulanmasının anlamsız olacağını ifade ettik. İşin enteresan tarafı, TFF de bunun manasız olduğunu düşünüyor. Ne hikmetse doğru yolu bulmakta karşımızda bir engel varmış gibi zor oluyor."

"Devletimiz faizler yüksek diye bas bas bağırmıyor mu, bizim isteğimizin de farkı yok. Takım harcama yöntemlerinin de hesaplanmasına itiraz ettik"

"HARCAMA LİMİTİNDEKİ ARTIŞLA İLGİLİ BAŞVURUYU, SİCİL KURULU'NA YAPTIK"

"İkinci konu ise daha önemli bir konu, takım harcama limitlerinin hesaplanma yöntemine itiraz ettik. SPK ve UEFA'ya paralel olarak faiz giderleri bu hesaplamada sadece ve sadece futbol operasyonlarını hesaplıyor. Ancak ana para ödemelerinde şöyle bir sıkıntı var: Ana para ödemelerinde hem futbol operasyonu hem de derneğin kullandığı ödemeleri hesaplanıyor. Yani aynı kredi ve faiz harcamalarının farklı hesaplanmasının hem hukuki hem de finansal olarak yanlış olduğunu belirttik. Tahkim Kurulu reddetti. Onları da anlayışla karşılıyorum çünkü inanılmaz bir kamuoyu baskısı var. Bizim reddedilen başvurumuz budur. Harcama limitlerindeki artışla ilgili başvuruyu Sicil Kurulu'na yaptık"

"BİRKAÇ SENE SONRA ÇÖKECEK BİR SİSTEMDE NEDEN ISRAR EDİYORUZ?"

"Sistemi neden başından doğru kurgulamıyoruz? Birkaç sene sonra çökecek sistemi, sanki çökmeyecek gibi, çökeceğini de kabul ederek niye ilerliyoruz? 'Şimdi böyle gitsin, sonra bakarız' diyorlar."

"Yeniden yapılandırmada bir tişörtün herkes tarafından giyilmesi bekleniyor. Fenerbahçe, rakiplerimize göre herhalde en çok borç sıkıntısı olan kulüp biziz. Gelirlerimiz de ödeme yükümlülüklerimiz de farklı. Diğer kulüpler için de benzer şeyler geçerli, belki bizden az borcu var ama yine bizden az geliri var. Dolayısıyla bir beden, diğer bedenden farklı. Biz neden imzalayamıyoruz? Birinci günden temerrüte düşüyoruz. İmzaladığımızda o 250 milyon Fenerbahçe'nin hiçbir ihtiyacını karşılamıyor. Beşinci yılda borçların ödenmeyeceğini biliyoruz, onlar da biliyor. Beşinci yıl ne olacak, borç takla attırılacak. 'Neden doğru kurgulamıyoruz, 10 yıla yaymıyoruz?' diyoruz. 'Talimat böyle' diyorlar. Diğer kulüpler memnun mu? İmzalayanlardan biri hariç hiçbirinin memnun olduğunu sanmıyorum. Hatta Galatasaray imzaladıktan sonra Sayın Mustafa Cengiz bana dönerek 'Sizinkisi ne durumda? Sizden bir yeşil ışık bekliyoruz' dedi.

"BU 5 YILLIK SÜRE EN FAZLA TRABZONSPOR'A YARIYOR"

"250 milyon liralık para en çok Trabzonspor'a yarıyor. Bu 5 yıllık süreç en fazla Trabzonspor'a yarıyor. Kendi başkanları iflastan bahsediyordu. Mayıs 2019'a geldiğinde rahatlamış olduğunu gördük. Ne oldu o arada bilmiyorum. Bu model, Trabzonspor'un işini görüyor. Bu model, diğer kulüplere sunuluyor. Biz yapamayacağımız yükümlülükleri üstlenmek istemiyoruz"

"HARCAMA LİMİTLERİ, HARCAMALAR YAPILDIKTAN SONRA AÇIKLANDI"

"Fenerbahçe'nin limitin yüzde 30'dan 40'a artışıyla ilgili bir talebi olmamıştır, 40'tan 30'a düşüşle ilgili bir talebi de olmamıştır. Bu rakam çıkarıldığı zaman biz TFF'yle henüz toplantımızı bile yapmamıştık. Bize sorulduğunda '30-40 değil, sistemin çalışmayacağını' ifade ettik. Rakamlar, transfer dönemi bittikten sonra açıklandı. Yayın gelirlerinde yüzde 13'lük düşüş oldu. Kurlarda oynama oldu, faizlerde değişiklik oldu. Bu işin mekanizmasında sıkıntı olduğunu ve sekteye uğrayacağını başından beri söylüyoruz"

TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ VE BAŞVURU: "TFF, FENERBAHÇE'YLE İLGİLİ BİLGİ SIZDIRIYOR"

"Takım harcama limitleri ve bizim yapmış olduğumuz başvuru. Bu başvuru engellenmeye çalışılıyor. TFF bilgi sızdırıyor! Bir mekanizma, transferde Fenerbahçe'nin elini kolunu bağlamak için bilgi sızdırıyor. Yeniden yapılandırmayı yapamadık ama kendi imkanlarımızla, devletimizden yardım almadan işleri buraya getirdik. Yeniden yapılandırma yapmadığımız için, bu da takım harcama limitlerini etkilediği için kendimiz bankalarla anlaşmalar yaptık. Şimdi tereddüt ediliyor. Daha fazla kamuoyu baskısı yaratılmak için yine bilgi sızdırılıyor."

"3 TEMMUZ RUHUNU DİRİLTME ZAMANI GELDİ"

"Bizim artık sabrımız taştı. Camiamıza da sesleniyorum, 3 Temmuz ruhunu diriltme zamanı geldi. 3 Temmuz derken neyi kastediyorum? Fenerbahçe'nin saldırı altında olduğu, kör göze parmak şeklinde saldırı olduğu durumda iş başa düşüyor. 3 Temmuz'da o örgüt, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu elinden almaya çalışan örgüt, bugün o örgüt değil belki ama bizi şampiyon yapmamak üzere, engellemek üzerine bir zihniyetle çabalamaktadır. Kendi imkanlarımız içerisinde bir yapılandırma yapmışız ve bunun yansımasını talep ediyoruz"

MUSTAFA CENGİZ'E CEVAP

"Sayın Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin adını ağzına almadan zaman zaman atışlar yapıyor. Tabii ki taraftarınıza sempatik olmak, koltuğu sağlamlaştırmak adına bir anlayış olabilir ama onlar bunu yaptıkça biz cevap vermek zorunda kalıyoruz. 'Maç oynanırken kurallar değişir mi?' diyor ama orada 2011'deki play-off'u hatırlatıyor. Burada da yanlış bilgilendiriliyor. Play-off ağustosta açıklandı, lig eylülde başladı. Neden bahsediyor? İnşallah bu yaştaki bir adam kamuoyu önünde yalan atmıyordur, inşallah yanlış bilgilendiriliyordur. Şeffaflık diyor, bize dokunduruyor. Biz mecbur olduğumuz şeyleri KAP'a bildiriyoruz"

"GALATASARAY'IN 10 BİN EURO ÖDEMESİ ŞEFFAF MIDIR KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

"TFF'de mart sonu gibi bir liste yayınladı. Bu da kulüplerin, menajerlere ödediği paralar var. O şeffaf olmayan Fenerbahçe o sene 2,6 milyon Euro menajerlik ücreti ödemiş. Transferlere baktığınız zaman yüzde 9-10 arası... Fenerbahçe açık ara en yüksek menajerlik ödemesi yapmış. En az menajerlik ödemesi yapan kulüp: Galatasaray: 10 bin Euro. Mitroglou, Onyekuru, Emre Akbaba... Birçok futbolcu alınmış, topu topuna 10 bin Euro'luk menajerlik ücreti ödenmiş. Balıkesirspor bile 7,500 Euro menajerlik ücreti ödemiş. 10 bin Euro şeffaf mı değil mi artık kamuoyunun takdirine bırakıyorum"

"TRABZONSPOR SIRTINI DEVLETE DAYAMIŞ..."

"Trabzonspor sağ olsun, Türkiye'de haklı rekabetin bekçisi durumunda, gün aşırı açıklamalar yapıyor. Sırtını devlete dayamış... Ünal Karaman istifa etti.. Bizi ilgilendiren bir konu değil ama içine çekiliyoruz. Sayın Karaman istifa etti, iki gün gazetelere yansımadı. O da bizim işimiz değil ama biz kavganın içine çekiliyoruz. Koskoca bir şehrin belediye başkanı, istifanın akabinde o camiada istifanın sebepleriyle ilgili ne gibi dedikodular -doğru yanlış- dolaşıyorsa bu karmaşayı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bağladılar.

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