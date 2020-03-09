Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a sert açıklamalar yaptı. Hakem Halis Özkahya ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'i hedef alan Ağaoğlu şunları söyledi:

"SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI GÜZELDİ"

"Sivasspor - Galatasaray maçı güzeldi, ben zevk aldım. Tarafsız seyredince, insan farklı gözle bakıyor. Sivasspor'u tebrik ediyorum, geldikleri nokta, ortaya koyulan mücadele takdir edilesi. Bizim gibi olumsuzluklarla mücadele eden bir Anadolu takımı."

"İHA'LARI SİHA'LARI YAPACAK BEYİNLERİ YETİŞTİRDİK..."

"Geçenlerde federasyonda yaptığımız bir toplantıda MHK ve yönetim kurulu üyeleri de vardı. Bütün olumsuzlukların onlar da farkındalar ama ellerinde az sayıda hakem olduğunu ve sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler. Elinizde kısıtlı sayıda hakem varsa ve mecburen bazı hakemleri veriyorsanız, neden yetiştirmediniz? Bu ülke İHA'ları, SİHA'ları yapacak beyinleri yetiştirdi de, iki tane hakem mi yetiştiremeyecek? 'Yetersisiz' deniyor, bu ailenin içinde yıllardır olan sizlersiniz. Neden yetiştirmiyorsunuz o zaman? Bütün masraflarınızı kulüpler karşılıyor. Kulüplerin gelirinden kesit yapılarak TFF hayatını sürdürüyor."

"FRANSA'YI YENEBİLECEK TAKIMI KURMAYI BAŞARDIK..."

"Geldiğimiz noktada bakıyoruz, 2 genç hakem ya var, ya yok. Halis Özkahya iyi bir hakem değil, bu net. İyi olmayan bir hakemi kadro içinde tutmanın ne anlamı var? Dünya şampiyonu Fransa'yı yenebilecek bir takımı gençlerden kurmayı başardık ama 3 tane hakem çıkaramadık. Gol pozisyonu 4 dakika, 14 tekrar izlenmesine rağmen, kararı açıklamaya giderken dahi, hakemin yüz ifadesinin ve kararsızlığının farkında mısınız? Kendisi de bilmiyordu son ana kadar ne karar verdiğini. 4 dakika, 14 tekrar o pozisyon seyredilir mi? Bu, hakemin kararsızlığını, eğitimsizliğini gösterir."

"İLK POZİSYONDA GÖRMEDİĞİ NEYDİ?"

"Halis Özkahya’nın kafasında art niyet yok mu, demek istiyorsunuz VAR’a gitti kararı değişti demek mi istiyorsunuz? O zaman konuşmaya gerek yok. Kararını neden değiştirdi. İlk pozisyonda görmediği neydi de VAR da gördüğü neydi? Burada bir mesaj vermek istiyorum burada pozisyon hakem hocaları tarafından değerlendirildi. Hakemler yetersizler, yetiştiremediler, yetiştiremeyenler hala hakem camiası içerisindeler. Eğer hala bu ülkede hakem yetiştirmiyorsa bunun sebebi biz değişiz. Maddi imkansızlık diyorlarsa kabul etmiyorum. Bunların paraları bizden çıkıyor.Burada sırça köşkte oturup, bu düzen böyle sürsün istiyorlar.

"SURATINA TÜKÜRÜLEN BİR HAKEMİN..."

"Anadolu’da futbol oynamak zordur. Sürekli mücadele ister. O kupayı istanbul’dan alıp Anadolu’ya getirmek kolay değil.Taraftarın olacak, lobin olacak medyan olacak medyada size karşı olanlara mücadele gücün olacak. Biz aynı zamanda gücü olmayıp haksızlığa uğrayanların da mücadelesini veriyoruz. Onurlu mücadele vermeye çalışıyoruz. Biraz daha eğitimli olsa hakemler. Kimseden baba dayı ilişkisi olmasa. İngiltere’de kaç tane baba oğul hakem olan insan var. Madem orayı örnek gösteriliyor, bana bir örnek gösterin. Eğitimsizliği konuşuyoruz. Suratına tükürülen bir hakemin hala hakemliğe devam ettirilmesini konuşuyoruz. Kötü hakem olduğu halde devam ettirilen hakem hakkında konuşuyoruz. Ya arkasında birileri var ya da hakem eksikliği diyeceksiniz. Geçin bunları."

"TARAFTAR SAKİN OLSUN"

"Benim mesajım taraftara. Sakin olsunlar. Bunlar bizim işimiz. Bunlara karşı mücadele ediyoruz. Bana soruyorlardı bu sene o senemi. Bu hafta o hafta. Sezon sonu da bu sene o sene. Başakşehir maçında 40 bin taraftarı tribüne bekliyorum Oyuncular sahada oyuncular görevini yerini yerine getirirken onlar da tribünde yerine getirsinler. Bu haftadan sonra o haftalar bu hafta. Sezon sonu o sene bu sene olması için o hafta bu hafta. Futbolcularımla da konuştum. Siz sahada işinize bakın. Saha dışı bizim işimiz. Biz sahada ne yaptığını bilen bir takımız. 40 bin taraftarımızı tribüne bekliyoruz.

"BU İŞ YÖNETİMİN GÖREVİ"

"Bu tarz şeylerin takıma nasıl zarar verdiğini artık geçmişteki tecrübelerimizden yaşadık gördük. Bu iş yönetimin görevi. Biz bunları bekliyorduk. Anadolu’da neler oluyor. Sesini çıkaramıyorlar. Bugün Sivasspor ile ilgili konuşulacak çok şey var. Veya Malatya’yı veya Antep’i Onların bu tür şeylerden gördüğü zararı kim konuşuyor. Türk futbolunun sıkıntısı 3-4 takımla sınırlı değil. Bunların konuşulması lazım. TSYD 4 kulüp başkanı çağırmıştı o zaman demiştim 14 kulüp başkanı nerede diye. Kulüpler Birliği toplantılarında bütün kulüpler bütün sıkıntılarını dile getiriryor. Ama o gün yaptıkları konuşma ile sınırlı kalıyorlar. Bazı süper lig kulüpleri stat kirasını ödeyemiyor. 30-40 milyon gelirim var ürün satışından. Başka kulüp 2 bin 500 forma satmış. Bu kulüp stat kirası ödeyecek falan. Bizim derdimiz dert (4 kulüp) diğerleri başının çaresine baksınlar. Böyle bir saçma durum olur mu?"