        Haberler Magazin Ahmet Çakar'dan Hadise'ye: İçtenlikle özür diliyorum - Magazin haberleri

        Ahmet Çakar'dan Hadise'ye: İçtenlikle özür diliyorum

        Hadise'nin, spor yorumcusu Ahmet Çakar'a açtığı hakaret davasını kazanmasının ardından, yaklaşık bir ay sonra yeni bir gelişme yaşandı. Çakar, ünlü şarkıcıdan özür dileyerek helallik istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 20:36 Güncelleme: 26.01.2026 - 20:36
        "İçtenlikle özür diliyorum"
        Şarkıcı Hadise, YouTube kanalı üzerinden kendisi hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla futbol yorumcusu Ahmet Çakar hakkında açtığı davayı kazanmıştı. Mahkeme, Çakar'ın 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

        Kararın açıklanmasından yaklaşık bir ay sonra Ahmet Çakar, Hadise'den özür dileyerek helallik istedi.

        Ahmet Çakar açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Hadise tanıma sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararına saygı duyuyorum. Bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise hanım, hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan içtenlikle özür diliyorum."

