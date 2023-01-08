Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Ahmet Davutoğlu: Sözlerimden vesayet çıkaranlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeline zihnen teslim olanlardır

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" sözleriyle ilgili tartışmaları sordu. Davutoğlu, “Geçmişte çarpık da olsa uygulanan parlamenter sistemde dahi Bakanlar Kurulu kararlarına bütün bakanlar imza atarlardı ve imzalar tamamlanmamışsa Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe giremezdi" hatırlatması ile yanıt verdi. İşte Nihal Bengisu Karaca'nın yazısındaki o bölüm

Ahmet Davutoğlu: Sözlerimden vesayet çıkaranlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeline zihnen teslim olanlardır
HABERTURK.COM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Altılı Masa'nın nasıl yöneteceğini anlatırken kurduğu "Beraber yöneteceğiz" cümlesi tam olarak bugün "Geçiş süreci nasıl olacak?" sorusunun cevabı olarak tanımlanan ve tartışmalara neden olan durumu anlatıyordu.

Ancak ‘beraber yönetme’nin şekli şemali üzerindeki arayışlar kamuoyu önüne taşınmaya başladıkça bazı sert itirazlar söz konusu oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun İsmail Küçükkaya’nın yayınında yaptığı bir açıklama "Ne o, yoksa vesayet mi?" gibi sorular sorulmasına neden oldu.

Ahmet Davutoğlu’nu aradım ve sordum.

“Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." şeklinde bir ifadeniz oldu. Altılı masadaki parti genel başkanlarının anketlerin öngördüğü şekilde oy almaları ihtimalinde %51’in oyunu alarak cumhurbaşkanı olmuş kişiyle eşit söz hakkına sahip olmaları, vesayet olarak değerlendiriliyor. Bu eleştiriye cevabınız nedir?

Davutoğlu’nun cevabını aktarıyorum:

Bu konuda söylediklerim çok açık aslında. Geçiş sürecinde genel başkanlar yürütme mekanizmasının içinde etkin bir şekilde yer alacaklar ve karar alma ve imza süreçlerinde yetki sahibi olacaklardır. Buradan bir vesayet çıkaranlar zihnen tek kişinin tek akılla tüm yetkiye sahip olduğu Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi mantığına zihnen teslim olanlardır.”

“Geçmişte çarpık da olsa uygulanan parlamenter sistemde dahi Bakanlar Kurulu kararlarına bütün bakanlar imza atarlardı ve imzalar tamamlanmamışsa Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe giremezdi. Ayrıca üçlü kararnameler de vardı. Koalisyon hükümetlerinde de durum buydu. Bu durumda bakanlar başbakana vesayet mi kurmuş oluyordu?”

“Ayrıca tek başına tüm yetkiyi kullanmak isteyen bir aday kimseye ihtiyaç hissetmeden tek başına seçime girer ve yetkileri kullanır. Ama altı genel başkanın onayı ve desteği ile seçime giren bir aday, genel başkanların yürütme erkinin kullanımında etkin konuma sahip olmalarını da kabul etmiş demektir.”

“Genel başkanların yürütmede etkin rol almaları seçim sonrasında Cumhurbaşkanı-TBMM ilişkileri açısından da önemlidir.. Burada bir vesayet ilişkisi değil ortak akıl-ortak sorumluluk anlayışı vardır.”

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Belki mevsim değişir Akdeniz olur! Kurak günler için veriler ne söylüyor?
GÜNDEM Belki mevsim değişir Akdeniz olur!
Son dakika: 19 yıldır aranıyordu! Binbir surat müdür yakalandı
GÜNDEM 19 yıldır aranıyordu! Binbir surat müdür yakalandı
Tartıştığı kişi kurşun yağdırdı
GÜNDEM Tartıştığı kişi kurşun yağdırdı
Hülya'nın katiline "sadakatsizlik" indirimi!
GÜNDEM Hülya'nın katiline "sadakatsizlik" indirimi!
Son dakika: Van'da insan tacirleri, polisten kaçarken kaza yaptı! 2 kişi öldü, 6 kişi yaralı
GÜNDEM İnsan tacirleri, kaçarken kaza yaptı! 2 göçmen öldü
Bakan Özer: Ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartacağız
GÜNDEM Bakan Özer: Ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci ...
Son dakika: Bursa'da yeğenini çöp eve kilitleyen teyze hakkında iddianame hazırlandı!
GÜNDEM Yeğenini çöp eve kilitleyen teyze hakkında iddianame ...
İlk şüpheli babaydı! Son dakika: Öldürülen anne ve kızın faili seri katil çıktı
GÜNDEM İlk şüpheli babaydı! Öldürülen anne ve kızın faili ...
Son dakika hava durumu: Meteoroloji duyurdu! İki bölgede kar ve yağmur var! - Bugün hava nasıl olacak?
GÜNDEM Meteoroloji duyurdu! İki bölgede kar ve yağmur var
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
GÜNDEM İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.