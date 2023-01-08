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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Altılı Masa'nın nasıl yöneteceğini anlatırken kurduğu "Beraber yöneteceğiz" cümlesi tam olarak bugün "Geçiş süreci nasıl olacak?" sorusunun cevabı olarak tanımlanan ve tartışmalara neden olan durumu anlatıyordu.

Ancak ‘beraber yönetme’nin şekli şemali üzerindeki arayışlar kamuoyu önüne taşınmaya başladıkça bazı sert itirazlar söz konusu oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun İsmail Küçükkaya’nın yayınında yaptığı bir açıklama "Ne o, yoksa vesayet mi?" gibi sorular sorulmasına neden oldu.

Ahmet Davutoğlu’nu aradım ve sordum.

“Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." şeklinde bir ifadeniz oldu. Altılı masadaki parti genel başkanlarının anketlerin öngördüğü şekilde oy almaları ihtimalinde %51’in oyunu alarak cumhurbaşkanı olmuş kişiyle eşit söz hakkına sahip olmaları, vesayet olarak değerlendiriliyor. Bu eleştiriye cevabınız nedir?

Davutoğlu’nun cevabını aktarıyorum:

“Bu konuda söylediklerim çok açık aslında. Geçiş sürecinde genel başkanlar yürütme mekanizmasının içinde etkin bir şekilde yer alacaklar ve karar alma ve imza süreçlerinde yetki sahibi olacaklardır. Buradan bir vesayet çıkaranlar zihnen tek kişinin tek akılla tüm yetkiye sahip olduğu Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi mantığına zihnen teslim olanlardır.”

“Geçmişte çarpık da olsa uygulanan parlamenter sistemde dahi Bakanlar Kurulu kararlarına bütün bakanlar imza atarlardı ve imzalar tamamlanmamışsa Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe giremezdi. Ayrıca üçlü kararnameler de vardı. Koalisyon hükümetlerinde de durum buydu. Bu durumda bakanlar başbakana vesayet mi kurmuş oluyordu?”

“Ayrıca tek başına tüm yetkiyi kullanmak isteyen bir aday kimseye ihtiyaç hissetmeden tek başına seçime girer ve yetkileri kullanır. Ama altı genel başkanın onayı ve desteği ile seçime giren bir aday, genel başkanların yürütme erkinin kullanımında etkin konuma sahip olmalarını da kabul etmiş demektir.”

“Genel başkanların yürütmede etkin rol almaları seçim sonrasında Cumhurbaşkanı-TBMM ilişkileri açısından da önemlidir.. Burada bir vesayet ilişkisi değil ortak akıl-ortak sorumluluk anlayışı vardır.”