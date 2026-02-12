Canlı
        Ahmet Ertuğ'dan Venedik'te fotoğraf sergisi

        Ahmet Ertuğ’dan Venedik’te fotoğraf sergisi

        Dünyaca ünlü sanatçı Ahmet Ertuğ'un "Beyond the Vanishing Point" adlı sergisi 21 Şubat'ta Venedik Le Stanze della Fotografia'da açılacak. Ayasofya'dan Pantheon'a uzanan 29 büyük  boyutta basılmış fotoğraf ile Doğu ile Batı arasında tarihsel mimari bir bağ kuran sergi, 6 Nisan'a kadar gezilebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 00:07 Güncelleme: 12.02.2026 - 00:07
        Ahmet Ertuğ'dan Venedik'te fotoğraf sergisi
        Dünyaca ünlü sanatçı Ahmet Ertuğ’un Venedik’te 21 Şubat tarihinde açılacak fotoğraf sergisi “Beyond the Vanishing Point”, Trendyol Sanat'ın katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Avrupa'nın en prestijli sanat merkezlerinden Le Stanze della Fotografia'da Denis Curti’nin küratörlüğünde 21 Şubat-6 Nisan tarihlerinde kapılarını açacak olan sergi; Ertuğ’un erişimi kısıtlı veya gizli kalmış 29 mimari şaheseri tüm görkemiyle gün yüzüne çıkaran fotoğraflarından oluşuyor.

        Ahmet Ertuğ
        Ahmet Ertuğ

        Türkiye'nin kültürel mirasını ve mimarisini 50 yılı aşkın süredir dünyaya tanıtan mimar-fotoğrafçı Ahmet Ertuğ, sergi ile ilgili olarak şunları ifade etti: “Elli yılı aşkın süredir çalışmalarımı Avrupa, Akdeniz ve ötesindeki mimari ve kültürel mirası fotoğraflamaya adadım; insan yaratıcılığının, hafızanın ve tarihin kesiştiği mekânlara odaklandım. Bu kareler, mimarinin hem sürekliliği hem dönüşümü nasıl bünyesinde taşıdığını görünür kılıyor. Kültürleri, çağları ve coğrafyaları birbirine bağlarken, insanın anlam ve güzellik taşıyan mekânlar yaratma arzusunun evrenselliğini doğruluyor. Mimarlık geçmişimden dolayı fotoğrafı yalnızca belgeleme aracı değil, bir yorumlama biçimi olarak görüyorum. Mimariyi, onu yaratanların gözünden deneyimlemenin ve görünür kılmanın bir yolu. Venedik’te Le Stanze della Fotografia’da yer alan bu sergi, İtalya’nın mimari mirasına ve onun Akdeniz dünyasıyla kurduğu derin diyaloğa odaklanan fotoğraflarımdan bir seçki sunuyor. Fotoğraflar, izleyiciyi çoğu zaman gizli, uzak ya da erişilmesi güç mekânlara davet ederek, aksi hâlde yalnızca hafıza ya da hayal gücüyle bilinebilecek alanlarla mahrem bir karşılaşma öneriyor.”

        Sergide, Ertuğ’un 8×10 inç büyük format bir körüklü kamera ve filmle çalışarak yavaş, bilinçli ve tefekküre dayalı bir süreçle çektiği 29 devasa fotoğraf arasında İtalya’daki tarihi katedraller, saraylar, tiyatrolar, kütüphaneler ve müzeler yer alıyor.

        Ayasofya’nın anıtsal kubbesi de tüm görkemiyle sergide…

        Trendyol Sanat'ın katkı sunduğu Le Stanze della Fotografia'daki sergiyi gezenler için en büyüleyici fotoğraflardan birisi ise, Türkiye'den tek bir kare olacak: Ayasofya'nın anıtsal kubbesi. Altıncı yüzyıldan bu yana, zeminden 55 metre yüksekte asılı duran merkez kubbenin çevresindeki yarım kubbelerin de kadraja girdiği fotoğraf, İstanbul ve Venedik arasındaki yüzyıllara yayılan mimari sürekliliğe tanıklık ediyor. Sergideki fotoğraflar, mimarinin kültürler, dönemler ve coğrafyalar arasında hem süreklilik hem dönüşüm taşıdığını gösteriyor.

        Ahmet Ertuğ Hakkında

        Ahmet Ertuğ, 1968–1974 yılları arasında Londra’daki Architectural Association School of Architecture’da mimarlık eğitimi aldı; İngiltere, İran ve Türkiye’de mimar olarak çalıştı. 1978’de Japonya Vakfı bursuyla Japonya’da tapınaklar ve geleneksel mimariyi fotoğrafladı. İstanbul’un tarihî dokusuna yönelik koruma projelerinde edindiği deneyim, Bizans, Osmanlı ve Roma mimari mirasını fotoğraf yoluyla belgelemeye yönelmesinde belirleyici oldu. Mimari ve arkeolojik mirasa odaklanan 30’dan fazla sanat kitabı yayımlayan Ertuğ, Avrupa genelinde kütüphaneler, tiyatrolar ve müzeleri konu alan kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. UNESCO himayesinde sergilenen İstanbul anıtları seçkisi Paris, Madrid ve Toronto’da gösterildi. Eserleri, ABD ve Avrupa’daki önemli kamusal ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Fotoğrafçılıktaki 50. yılında, New York, Paris, Londra, Viyana ve Toronto dâhil olmak üzere uluslararası ölçekte sergiler açmayı sürdürmektedir.

