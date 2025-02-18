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        Haberler Kültür-Sanat Ahmet Hamdi Tanpınar'ın zamansız şiirleri İş Sanat'ta yankılandı

        Ahmet Hamdi Tanpınar'ın zamansız şiirleri İş Sanat'ta yankılandı

        İş Sanat dinletileri, edebiyatımızın en derinlikli isimlerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirleriyle devam etti. Mavi, Maviydi Gök Yüzü başlıklı dinletide, Tanpınar'ın şiirlerini usta sanatçılar Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 12:11 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:11
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        Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirleri İş Sanat'ta yankılandı
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        Edebiyatımızın en güzel eserlerini müzikle buluşturan İş Sanat dinletileri, bu sezon yepyeni yapımları sanatseverlere sunmaya devam ediyor.

        Cahit Külebi’nin içten ve sevgi dolu şiirlerinin ardından Adalet Ağaoğlu’nun hayata dokunan hikâyelerini dinleyen sanatseverler, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirleriyle İş Sanat sahnesinde buluştu.

        Mavi, Maviydi Gök Yüzü başlıklı dinletide Tanpınar’ın şiirlerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar seslendirdi.

        Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın, sahneye uyarlanmasını ise Mehmet Birkiye’nin üstlendiği dinletide şiirlere Şemsa İdil Ural (çello), Seda Subaşı (keman) ve Serdar Yalçın (piyano) eşlik etti.

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        Türk edebiyatına gelenek ile modernlik arasındaki gerilimi ustaca işleyen roman, hikâye ve şiirleri ile büyük bir katkı sağlamış olan Tanpınar, kültürü, tarihi ve estetiği iç içe geçiren çok katmanlı bir anlatım sunar.

        Edebiyatımızın en derinlikli isimlerinden biri olarak, zamanı sadece bir kavram değil, hayatın her anında hissedilen bir duygu olarak işler.

        “Mavi, Maviydi Gök Yüzü” başlıklı dinletide Tanpınar’ın şair yönü en güzel şiirleri aracılığıyla ortaya kondu.

        İş Sanat dinletileri, Türk edebiyatının usta ismi Oktay Akbal’ın, insan ruhunu derinlikleriyle yansıtan hikayeleriyle devam edecek.

        4 Mart Salı günü, saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek Berber Aynası başlıklı dinleti için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

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        #Ahmet Hamdi Tanpınar
        #haberler
        #Mavi Maviydi Gök Yüzü
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