Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerKültür-Sanat

Ahmet Kaya'nın hayatı AİHM'lik oluyor

Ahmet Kaya'nın hayatını konu edinen 'İki Gözüm Ahmet' adlı sinema filmi izlenemeyecek. Gösterimi mahkeme kararıyla yasaklanan filmin yapımcıları, haklarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde arayacaklarını söyledi

Ahmet Kaya
Mehmet Çalışkan

Ahmet Kaya'nın hayatı, vefatından 19 yıl sonra sinema filmi haline getirildi. 'İki Gözüm Ahmet'e Kaya'nın eşi Nurten Kaya ile kızları Çiğdem Kaya Öztürk ve Melis Kaya karşı çıkmış, filmin çekilmemesi için mahkemeye başvurmuşlardı.

Gülten Kaya

Dava sonuçlanana kadar filmin çekimleri tamamlanarak gösterime hazır hale gelmişti. 7 Şubat'a gösterime girmesi planlanan 'İki Gözüm Ahmet' için Ahmet Kaya'nın varisleri geçtiğimiz günlerde yeni bir girişiminde bulunarak filmin gösterime çıkmasının engellenmesi için yeniden mahkemeye başvurmuştu.

26. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ahmet Kaya'nın varislerinin başvurusunun incelenmesi sonuçlanıncaya kadar 'İki Gözüm Ahmet'in gösterime çıkmaması yönünde karar almıştı. Mahkeme, filmin gösterime çıkacağı gün olan 7 Şubat'ta kararını verdi. 'İki Gözüm Ahmet', mahkemenin nihai kararı doğrultusunda izleyiciyle buluşamayacak.

'İki Gözüm Ahmet'in yapımcıları Eşref Bukan ile Ömer Demiral, temyiz haklarını kullanarak 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararın bozulması yönünde talepte bulunacak. 'İki Gözüm Ahmet', eser işletme belgesi alamadığı için başta Almanya olmak üzere Avrupa'da da gösterime giremeyecek. 

'İki Gözüm Ahmet'i Hakan Gürtop ile Gani Rüzgar Şavata yönetirken Ahmet Kaya'yı Özgür Tüzer canlandırdı. Eşref Bukan ile Ömer Demiral, telif hakları ve kişilik hakları konusunda ihlalde bulunmadıklarını belirterek haklarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) arayacaklarını dile getirdi. Bukan ile Demiral, sinema sektörüne de çağrı yaparak 'İki Gözüm Ahmet'in gösterime girememesinin doğuracağı sonuçları değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Güneş Altunkaş'tan şiddet karşıtı kitap
KÜLTÜR-SANATGüneş'ten şiddet karşıtı kitap
Gritchenko'nun 'İstanbul Yılları'
KÜLTÜR-SANATGritchenko'nun 'İstanbul Yılları'
Ebru Ceylan, 'Samsara' ile sanatın insan üzerindeki etkilerini ölçecek
KÜLTÜR-SANATSanatın etkilerini ölçecek
Enis Fosforoğlu'nun anısına sahnelendi
KÜLTÜR-SANATFosforoğlu'nun anısına sahnelendi
Macide Tanır anıldı
KÜLTÜR-SANATMacide Tanır anıldı
TDK'den cep hizmeti
KÜLTÜR-SANATTDK'den cep hizmeti
Bu hafta 9 film vizyona girdi! Vizyona giren filmler (7 Şubat)
KÜLTÜR-SANATVizyona giren filmler!
'Don Pasquale' İstanbul'a dönüyor
KÜLTÜR-SANAT'Don Pasquale' İstanbul'a dönüyor
İlk film jürisi belirlendi
KÜLTÜR-SANATİlk film jürisi belirlendi
'Keşanlı Ali Destanı'; yüz yılın en iyi oyunu
KÜLTÜR-SANATYüz yılın en iyi oyunu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X