Ahmet Kaya'nın şarkıları AKM'de seslendirildi

Ahmet Kaya'nın şarkıları, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) seslendirildi.

AKM’de gerçekleşen konserde, Ahmet Kaya’nın şarkıları Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri; Jülide Karan, İrem Sağer Güven, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç tarafından çok sesli olarak yorumlandı. Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar’ın üstlendiği konserde; 'Yakamoz', 'Kum Gibi', 'Nerden Bileceksiniz', 'Söyle' ve 'Şu Dağlarda Kar Olsaydım' gibi Ahmet Kaya’nın sevilen şarkıları dinleyiciyle buluştu.

Etkinlikte konuşan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, "Geçmişten bugüne gelen, bugünden de daha ileriye götürmeye ant içtiğimiz, geçmişe vefa göstermek üzere bugün Ahmet Kaya, yarın Ferdi Tayfur ile devam edecek sanat programlarını siz seyircilerimize sunmaya hazırız" dedi.