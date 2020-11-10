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Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç nereli ve kaç yaşında?

Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç sosyal medyanın gündeminde. Dün, oğlu Mehmet Hasan Kekeç, babası Ahmet Kekeç'in koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Tedavi kapsamında yoğun bakıma alınan Ahmet Kekeç Merak ediliyor. Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç nereli ve kaç yaşında?

Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç nereli ve kaç yaşında?

İnternetin en çok araştırılan isimlerinden biri Ahmet Kekeç oldu. 9 Kasım'da Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma kaldırılan Ahmet Kekeç merak ediliyor. Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç nereli ve kaç yaşında?

AHMET KEKEÇ KİMDİR?

Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu. Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor.

Ahmet Kekeç, sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. 2006 yılından beri Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıra dışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.

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