Ahmet Koç, Bethowen'dan, Pir Sultan'a kadar Türk ve Dünya Müziği'nin klasikleşmiş eserlerinden oluşan repertuar ile izleyenlerin karşısında olacak. Ahmet Koç'a CRR Senfoni Orkestrası'nın eşlik edeceği gecede orkestrayı Şef Hasan Niyazi Tura yönetecek.