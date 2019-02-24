Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre,çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden Ahmet Kural, "Bende tiyatro oyunu yapmak istiyorum" dedi.

Muhabirlerin, “Aşkın tanımı nedir?” sorusuna oyuncu, "Aşk güzel bir şey ama manidar bir soru bu" dedikten sonra, "Aşk bambaşka layığı lazım" dedi. Kısa saçlarıyla dikkat çeken oyuncu hayranıyla tek tek fotoğraf çektirdi.