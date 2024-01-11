Ahmet Kural'dan yeni açıklama: Murat'ı seviyorum, yolu açık olsun
Ahmet Kural, uzun bir süredir küs olduğu ve kendisi için "Kırgınlık değil, bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de" diyen Murat Cemcir ile ilgili açıklamalarda bulundu
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; yapımcılığını Aytaç Ağdağ'ın yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım'ın üstlendiği, senarist ve yönetmeninin Selçuk Aydemir'in olduğu 'Efsane' filminin basın toplantısı yapıldı.
Filmin çekimleri ve canlandırdığı 'Sadık' ile 'Özgür' karakterleri hakkında konuşan Ahmet Kural, "Tekrar Selçuk Aydemir'in filminde oynamak benim için çok eğlenceli ve çok yaratıcı oldu. 7 bin yıllık yoğurdun sırrını alabilmek için dedemizden el almaya çalışıyoruz. Bunu nerede anlıyoruz? Yaz günü damımıza kar yağıyor. Ondan sonra helak olmamak için elimizden geleni yapıyoruz ama başımıza çeşitli komik olaylar geliyor. Bu arada Çorum'un da görselliğini, doğa güzelliklerini, medeniyet şehri olması, ayrı zamanda da görsel bir şölen sunuyor. Dünyanın da merkezi. O yüzden çok eğlendik, çok da yardımcı oldular bize" dedi.
"BABALIK DUYGUSUNU HİSSEDİYORUM"
Avukat Çağla Gizem Şahin ile 2023'ün Temmuz ayında Bodrum'da evlenen ve kısa bir süre sonra baba olacak olan Ahmet Kural, "Çok yakında baba olacağım yavaş yavaş hissetmeye başladım. Eşimin aşermeleri henüz yok, sorunsuz bir hamilelik süreci geçiriyor. İsmini Kemal koyacağız" dedi.
Filmde ikiz kardeşler oylmak üzere iki karakteri canlandıran Ahmet Kural, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: İkiz oynamak çok eğlenceli. İnşallah izleyicilerimiz de beğenir. Karakterim 'Özgür' ve 'Sadık'. Yani ikisi de birbirinden eğlenceli, ama iki zıt karakter. Belki bir gün üçüz de oynarım.
"YOLU AÇIK OLSUN"
Ayrıca uzun bir süredir küs olduğu Murat Cemcir'in geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili "Aramızda kırgınlık değil, bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de" şeklindeki açıklaması hakkında da konuştu. Kural, Cemcir için "Murat ile bu ara görüşmüyoruz. İleride bir gün tekrar bir araya gelebiliriz. Murat'ı seviyorum, yolu açık olsun. Çok fazla bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: AA, HT, Instagram