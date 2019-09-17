Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Şahin'den set ziyareti...

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Çağla Gizem Şahin, 3 aydır birlikte olduğu Ahmet Kural'ı yeni filmi 'Baba Parası'nın setinde ziyaret etti. Kural, Şahin'in seti ziyaret etmesinden oldukça mutlu olurken yaptığı esprilerle sevgilisini kahkahaya krizine soktu.

Yönetmenliğini, filmin senaryosunu da yazan Selçuk Aydemir'in yaptığı filmde Ahmet Kural'a başrolde Murat Cemcir eşlik ediyor. Gösterime 1 Ocak'ta girecek olan 'Baba Parası'nda diğer başrolleri Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor.