Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Ahmet Mümtaz Taylan'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgi - Magazin haberleri
ABONE OL

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgi

İki ay önce kroner by-pass ameliyatı geçiren Ahmet Mümtaz Taylan, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, "Geçmiş olsun' temennileriniz için kalpten (artık by-pass garantili) teşekkür ederim. O fasıl bitti. İşimdeyim, gücümdeyim" dedi

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgi - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ahmet Mümtaz Taylan, kalp damarlarındaki tıkanmadan dolayı doktorları tarafından acilen kroner by-pass ameliyatına alınmıştı.

Ameliyatı başarılı geçen Taylan, ardından yoğun bakım servisinden çıkarılıp normal odaya alınmıştı. Taburcu edilen ünlü oyuncu, daha sonra 3 hafta boyunca evinde dinlenmişti.

twitter

"İŞİMDEYİM, GÜCÜMDEYİM"

Ahmet Mümtaz Taylan, ameliyatından iki ay sonra sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Taylan, "Geçmiş olsun' temennileriniz için kalpten (artık by-pass garantili) teşekkür ederim. O fasıl bitti. İşimdeyim, gücümdeyim" şeklinde konuştu. Oyuncu, ayrıca gönderisine kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Fotoğraflar: AA

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tuan Tunalı evlendi - Magazin haberleri
MAGAZİN İtalya'da evlendiler
'1923', 23 Nisan'da prömiyer yapacak - Magazin haberleri
MAGAZİN '1923', 23 Nisan'da prömiyer yapacak
Tuğçe Tayfur: Geçiş sürecindeyim - Magazin haberleri
MAGAZİN "Geçiş sürecindeyim"
Engin Öztürk'ün panik gecesi! Meslektaşının eşiyle görüntülendi - Son dakika magazin haberleri
MAGAZİN Meslektaşının eşiyle görüntülendi
Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik ayrıldı - Günün Magazin Haberleri
MAGAZİN Ayrıldılar
Burcu Binici ve Tankurt Manas boşandı! 'İhanet' açıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİN Boşandılar
Özcan Deniz'e tokat atan Feyza Aktan'a iki suçtan ceza - Son dakika magazin haberleri
MAGAZİN Suçlu bulundu
Aleyna Eroğlu'ndan Batuhan Karadeniz'e: Parayı başkalarıyla yesin diye vermedim
MAGAZİN 'Parayı başkalarıyla yesin diye vermedim'
Fransa’da depremzedeler için toplanan bağış 10 milyon Euro'yu aştı
MAGAZİN 10 günde 10 milyon Euro
Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşka geldi! - Magazin haberleri
MAGAZİN İtalya'da aşka geldiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.