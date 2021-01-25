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Ahmet Özhan kimdir? Ahmet Özhan kaç yaşında?

Ahmet Özhan, 39 yıl aradan sonra TRT1’in sevilen aile komedisi Tövbeler Olsun'da rol alacak. Ahmet Özhan sonra olarak 1982 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Hacı Arif Bey dizisinde başrol oynamıştı. Ahmet Özhan kimdir? Ahmet Özhan kaç yaşında? İşte Ahmet Özhan hakkında merak edilen detaylar...

Ahmet Özhan kimdir? Ahmet Özhan kaç yaşında?

Ahmet Özhan, Türk sanat müziğinin önemli isimleri arasında yer alıyor. Sanat hayatı boyunca birçok albüm yapan Ahmet Özhan aynı zamanda oyunculuk da yapmıştır. Ahmet Özhan kimdir? Ahmet Özhan kaç yaşında? İşte Ahmet Özhan'ın biyografisi...

AHMET ÖZHAN KİMDİR?

Ahmet Özhan, 26 Ağustos 1950'de Şanlıurfa'da doğdu.

1960'lı yılların sonlarında İstanbul Belediye Konservatuvarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik eğitimini tamamladı. İlk profesyonel sahne deneyimi 1968 yılında Bebek Belediye Gazinosu'nda yaşamıştır.

Genç yaşta sahneye çıkan Ahmet Özhan 1970'li ve 1980'li yılların popüler Türk müziği yorumcusu olarak tanınmıştır. İlerleyen yıllarda zamanın çeşitli üstadlarından birebir istifadeleri olmuş, bu arada plak çalışmalarının yanı sıra, sinema filmleri, televizyon dizi ve konserleri, radyo çalışmaları ile çeşitli televizyon kanallarının müzik programlarında solist ve sunucu olarak görev aldı. Birçok 45'lik, plak, kaset ve CD çalışmaları bulunmaktadır.

Ahmet Özhan, popüler ve klasik Türk müziğinin yanı sıra, 80'li yılların başından itibaren tasavvuf müziği çalışmaları ile ülkesinde yeni bir akımın da öncüsü olmuş.

Sanat hayatı boyunca, Türk müziğinin popüler ve diğer alanlarında birçok ödül kazanmış, yurt içinde yüzlerce konserle ülke sanatına katkıda bulunmuş ve yine çeşitli ülkelerde katıldığı festivaller ve beş kıtada verdiği konserler vermiştir. Özhan, 1998 yılında “devlet sanatçısı” ünvânı aldı.

1981-1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun kuruluşunda yer almış ve o tarihten beri bu topluluğun genel sanat yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

Topluluk çalışmalarını Konya Mevlana ihtifallerinin yanı sıra, Uluslararası İstanbul Müzik Festivali gibi etkinliklerde verdiği klasik ve tasavvuf müziği konserleriyle sürdürmektedir. Sanatçı "Meşk" ismini verdiği tasavvuf albümleri projesinin ilkini 2006 yılında çıkardığı "Ramazan İlahileri" albümüyle başlattı. Sanatçı, Mevlâna'yı anmak için Konya'da düzenlenen Şeb-i Aruz törenlerinede konuk sanatçı olarak katılmaktadır.

Ahmet Özhan, Hatice Özhan ile olan evliliğinden Özgül ve Özcan isimlerinde iki çocuk babasıdır. 2013 yılında ise Filiz Akbulut'la evlenmiştir.

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