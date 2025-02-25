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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul: Sadece yabancı hakemler maç yönetmeli - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul: Sadece yabancı hakemler maç yönetmeli

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Süper Lig'in 25. haftasındaki derbi mücadelesini ve yabancı hakemi değerlendirdi

        Giriş: 25.02.2025 - 15:47 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:47
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        "Sadece yabancı hakemler maç yönetmeli"
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        Galatasaray mevcut avantajlı durumunu koruduğu için biraz daha derbinin sonucu Galatasaray'a yaradı diyebiliriz ama ne olursa olsun Galatasaray'ın da teptiği bir fırsat var; o da ligi dün akşam derbi mücadelesiyle bitirme şansıydı. Ben daha çok köprünün altından su akacağını düşünüyorum. Galatasary ve Fenerbahçe'nin maçının 0-0 bitmesi sadece bize kalan haftaların çok daha heyecanlı geçeceğini ve daha bu yarışın süreceğini anlatıyor.

        Futbolda 6 puan bir yandan önemli bir yandan da hiç önemli değil o yüzden ben bu maçın şampiyonluk yarışını biraz daha Galatasaray lehine etkilediğini düşünüyorum. Galatasaray lehine olumlu bir maçtı ama ne olursa olsun Galatasaray'ın düşüş ivmesinde Fenerbahçe'nin de yükseliş ivmesinde olduğunu düşündüğümüzde yarış bitmedi, devam ediyor.

        Dün Türkiye'de futbolseverin çok büyük bir kesimi herkesi demiyorum çünkü Galatasaraylılar böyle düşünmüyor ama çok büyük bir kesim derbide Türk hakemlerin nasıl bizi yıllarca idare ettiğini gördü. Yabancı hakem bu işi kanıtladı; gördüğünü çalan, kendini yere atanlara prim vermeyen, olduğu kadar oyunun oynanmasına izin veren bir otorite vardı. Bir düdük çalarken bir önceki pozisyon aklında yoktu, iki önceki pozisyon aklında yoktu, oyuncunun hangi formayı giydiği aklında yoktu, maçın hangi statta olduğu aklında yoktu biz bunları yaşamaktan yorulduk sadece derbi değil artık Türkiye'de sıfırdan yeni bir hakemlik sistemi inşaa edilinceye kadar sadece yabancı hakemler maç yönetmeli başka türlü bu ülkede bir şeyleri düzeltmek futbolda mümkün olmayacak.

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