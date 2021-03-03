Magazin dünyasında sık sık adından söz ettirmeye başlayan Ahsen Eroğlu'nun hayatı, yaşı, dizileri merak konusu oldu. Bir süredir Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisindeki performansıyla gündeme gelen Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Ahsen Eroğlu Boran Kuzum aşk mı yaşıyor?

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu 27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunu bitiren Ahsen Eroğlu, oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da aldı.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlayan Ahsen Eroğlu, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırdı. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer aldı.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yaptı. Ahsen Eroğlu, şu sıralar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi oynuyor.

AHSEN EROĞLU BORAN KUZUM AŞK MI YAŞIYOR?

'Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu ile 'Saygı: Bir Ercüment Çözer'in yıldızı Boran Kuzum'un aşk yaşadıkları öne sürüldü. Çiftin, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de görüldükleri iddia edildi. Snob Magazin'in haberine göre; İki oyuncudan da iddialara henüz yanıt gelmedi.

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