HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ahu isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

AHU ADININ ANLAMI NEDİR?

Ahu ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ahu adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ahu isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

AHU İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ahu ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Ceylan Güzel, ince, zarif (kadın).

AHU ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ahu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ahu adını koymak caizdir.

AHU İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ahu ismini kullanan 3.279 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ahu ismini kullanan 1.041 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ahu ismini kullanan 312 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ahu ismini kullanan 227 kişi bulunmaktadır.

AHU ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Ahu adındakiler hayata iyimser bir gözle bakar. Çevresindekiler üzerinde ilham yaratır. Kelimelerle arası oldukça iyidir, bu yüzden yazı ve konuşma becerileri gelişmiştir. Şarkı söyleme, öğretmenlik gibi mesleklerde başarılı olabilirler.

Pozitif tarafları: Arkadaş canlısı, yardımsever, zarif.

Negatif tarafları: Bazen sığ olabilir, dedikodu yapabilir.

ÖNERİLEN VİDEO