"AI Tomorrow Summit" etkinliği düzenlendi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yapay zeka ekosistemini güçlendirmek ve potansiyelini dünyaya göstermek amacıyla 2022'de başlayan "AI Tomorrow Summit", 4 kez Ankara'da, 2 kez Londra'da, birer kez de Paris, Prag ve Lefkoşa'da gerçekleştirildi.

AI Tomorrow Summit etkinliğinin son adresi de Singapur oldu.

Zirve, Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, politika yapıcılar, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ile alandaki uzmanların katılımıyla düzenlendi.

Etkinlikle, yapay zeka ekonomisi, Singapur-Türkiye yapay zeka başarı öyküsü, yapay zeka çağında eğitim gibi konularda oturumlar gerçekleştirildi.

Katılımcılar, yapay zekanın dijital çağda ekonomiyi nasıl dönüştürdüğünü ve eğitim paradigmalarını nasıl yeniden tanımladığını ele aldı. Singapur-Türkiye ilişkileri çerçevesinde yapay zeka odaklı ekonomik dönüşüm, dijital eğitim ve inovasyon ekosistemlerinde ikili işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Ayrıca, teknolojik ilerlemenin sosyal refahı, eşitlikçi büyümeyi ve küresel rekabet gücünü desteklemesini sağlamak için her iki ülkenin stratejilerini nasıl uyumlu hale getirebileceği ele alındı.