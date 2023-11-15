'Aile' AB grubunda en çok izlenen dizi oldu SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aile', bu hafta da izleyiciyi ekran başında kilitleyerek AB grubunda en çok izlenen dizi oldu. Aslan'ın vurulduğu nefes kesici bölüm sosyal medyanın gündemine oturdu

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Aile’ bu hafta da izleyiciyi ekran başında kilitleyerek AB grubunda en çok izlenen dizi oldu. Aslan’ın vurulduğu nefes kesici bölüm sosyal medyanın gündemine oturdu. #Aile etiketi yaklaşık 5 saat boyunca TT’de kaldı.

‘Aile’nin 20'nci bölümü; ABC1 20+’da 4.69 izlenme oranı 12.21 izlenme payı, AB’de 4.51 izlenme oranı 13.59 izlenme payı, Total’de 3.06 izlenme oranı 8.25 izlenme payı elde etti.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çıkan haberler yüzünden polisler tarafından ifadesi alınan Hülya, bunun bedelini ödetmek için Devin ve Nedret’e iki koldan saldırıya başladı. Devin ve Nedret’in aileyle ilgili yaptığı hamle, Aslan’ın da tepkisine yol açtı. Nedret ve Bedri’nin yaptıklarından rahatsız olmaya başlayan Aslan, ikisini Adana’ya geri göndermek için harekete geçti. Nedret, Devin’in bir daha anne olamayacağına dair teşhisi şüpheli buldu. Bunun üzerine Hülya’yı babasının kliniğinden çıkarken gören Devin başka bir doktora daha göründü. Hülya ise Nedret’in kocasını öldürdüğüne dair bir haber yaptırarak karşı atağa geçti. Bedri, İlyas’la işbirliği yaparak İbrahim’in adamı Bozo’yu bulmalarında onlara yardım etti. Leyla’yı kurtarmak için gözünü karartan Aslan, Bozo’yu Serap’ın aleyhinde şahitlik yapması için İlyaslar’dan sakladı. Bozo’nun peşinde olan Cihan, onu bulduğunu sandığı sırada Aslan tarafından ters köşe oldu. Bölümün bir diğer önemli gelişmesi, İbo’nun gözlerini açmasıyla yaşandı. Aslan’ın düşmanları bir bir artmaya devam ederken, finalde yaşanan olay izleyenleri şoke etti. Soykanlar, Eko ve Elif’in düğünü için bir araya geldi. Yeni bir başlangıç yapmaya karar veren Aslan ve Devin’in aşkı yeniden alevlenirken, ikilinin mutluluğu korkunç bir olayla noktalandı. Düğüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, Aslan’ı vurdu.

Aslan vuruluyor;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI MERAK UYANDIRDI!

Aslan’ın vurulmasının ardından büyük bir şok yaşayan Devin’in, “Canınızdan çok sevdiğiniz birini er ya da geç öldüreceğini bildiğiniz bir insanın yaşamasına izin verir miydiniz?” sözleri dikkat çekiyor. Cihan mı? Nedret ve Bedri mi? İbrahim mi? Yoksa Serap ve İlyas mı? “Aslan Soykan’ı kim vurdu?” sorusunun yanıtı büyük bir merakla bekleniyor.

Aile’nin 21'nci Bölüm Tanıtımı;

‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Levent Ülgen Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’, yeni bölümüyle salı saat 20.00’de SHOW TV’de!