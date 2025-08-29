Aile Arasında filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Aile Arasında filmi, 29 ağustos Cuma akşamı Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosu Gülse Birsel tarafından kaleme alınan film Ozan Açıktan tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Başrollerini Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel'in paylaştığı film, 2017 yılında vizyona girdi. Peki, "Aile Arasında filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Aile Arasında filminin konusu ve oyuncuları...
Aile Arasında filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Filmin çekimleri İstanbul ve Adana'da gerçekleştirildi. Aile Arasında genel olarak eleştirmenlerden olumlu tepkiler aldı. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Aile Arasında filminin konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Peki, "Aile Arasında filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Aile Arasında, Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi türündeki Türk filmi. Filmin başrolerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer almaktadır. Film, 1 Aralık 2017'de vizyona girdi.
Fikret ve Solmaz'ın 21 yıllık ilişkileri aynı gün sona erer ve ikili birbiriyle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.
AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİMLER?
Engin Günaydın - Fikret "Fiko"
Demet Evgar - Solmaz
Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt
Devrim Yakut - Mükerrem Kurt
Fatih Artman - Emirhan Kurt
Şevket Çoruh - Necati "Neco" Balcılar
Gülse Birsel - Mihriban
Derya Karadaş - Leyla
Su Kutlu - Zeynep Balcılar
Ayta Sözeri - Behiye
Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt
Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt
Rıza Akın - Muharrem Aladağ
Arif Erkin - Dede
Erdal Cindoruk - Ruhi
Ünal Yeter - Okan