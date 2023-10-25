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        Haberler Televizyon 'Aile'de dengeler değişiyor!

        'Aile'de dengeler değişiyor!

        SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Aile' dün akşam yeni bölümüne Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayarak başladı. Heyecan dolu bölümde tüm dengeleri değiştirecek yeni gelişmeler yaşandı. Nedret Soykan ve oğlu Bedri İstanbul'a gelerek Soykan ailesinin karşısına dikildi ve Nedret Aslan'ın yeni ortağı oldu. Heyecanın bir an olsun azalmadığı 17'nci bölüm AB grubunda en çok izlenen dizi olarak reytinglerde adını üst sıralara yazdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 14:47 Güncelleme: 25.10.2023 - 14:49
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        AB Grubunun en çok izleneni oldu
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aile', her hafta izleyicileri heyecan dolu bir bölümle ekran başına toplamaya devam ediyor. Dizinin dün akşam yayınlanan 17'nci bölümü; AB’de 5.09 izlenme oranı 13.7 izlenme payı, ABC1 20+’da 4.79 izlenme oranı 11.83 izlenme payı, Total’de 2.90 izlenme oranı 7.90 izlenme payı elde etti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Aslan’ın çiftlik evini yakmasının ardından Soykan ailesi, Seher’in eski evine taşındı. Bunu duyan Nedret, hakkı bulunan eve Hülya’nın geçmesinden dolayı öfkelendi ve atağa geçti. Devin, Serap’ın ofisini basarak Leyla’nın başına gelenlerle ilgili konuşurken, olayda sadece Hülya’nın değil Serap’ın da parmağı olduğunu anladı.

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        Melek’in kendisini ölümcül şekilde yaralamasını Serap konuşarak planlamıştı. Bunu anlayan Devin, konuyu Aslan’a anlattı.

        Aslan, Nedret’in ortaklık için olumsuz dönmesinin ardından, marinayı kurtarabilmek için Baba Ciga ile konuşup yasal olmayan işlere girmeye karar verdi.

        Bu sırada İbo’dan haber alan Cihan ve İlyas, marinayı ele geçirmek için Aslan’a tuzak kurdu. Ancak Aslan, kendisine kurulan kumpası fark ederek kurtulmayı başardı.

        Devin ise Aslan’ın yeniden karanlık dünyaya girmemesi için soluğu Adana’da aldı. Nedret ile konuşan Devin, zor olsa da sonunda onu ikna etmeyi başardı.

        Nedret ve oğlu Bedri, Devin ile beraber İstanbul’a geldi. Aslan ile ortak olmayı kabul eden Nedret, final sahnesinde Soykan ailesinin karşısına çıktı. Hülya ile 40 yıldır süren düşmanlığı sebebiyle Nedret’in neler yapacağı merak konusu olurken, Aslan ise Nedret ve Bedri’nin yanında Devin’in olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

        İşte dengeleri değiştiren o final sahnesi;

        Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Levent Ülgen Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        'Aile', yeni bölümüyle salı günü akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        'Aile' yeni sezona heyecan dolu bir bölümle başladı
        'Aile' yeni sezona heyecan dolu bir bölümle başladı
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