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'Aile'de izleyicileri şoke eden gelişme

Salı akşamları SHOW TV’de yayınlanan Ay Yapım'ın dizisi 'Aile', dün akşam ekrana gelen 11'inci bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler büyük merak uyandırdı. Bölüme Soykanlar’ın bir oğlunun evlatlık olduğunun öğrenilmesi damga vurdu

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  • 'Aile'de izleyicileri şoke eden gelişme

    SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi 'Aile'nin dün akşam yayınlanan 11'inci bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler büyük merak uyandırdı. Bölüme Soykanlar'ın bir oğlunun evlatlık olduğunun öğrenilmesi damga vurdu. "Evlatlık olan kim? Cihan mı, Aslan mı?" sorusu gündeme oturdu.
  • 'Aile'de izleyicileri şoke eden gelişme

    'Aile'nin 11'inci bölümü; AB’de 6.68 izlenme oranı (reyting) 16.28 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 6.10 izlenme oranı (reyting) 13.97 izlenme payı (share), Total’de ise 3.66 izlenme oranı, (reyting) 8.97 izlenme payı (share) elde etti. Temponun bir an olsun düşmediği nefes kesen bölüm sosyal medyada da gündem oldu. #Aile etiketi Twitter’da yaklaşık 1 saat boyunca TT listesinde yer aldı.
  • 'Aile'de izleyicileri şoke eden gelişme

    Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
  • 'Aile'de izleyicileri şoke eden gelişme

    HÜLYA’NIN EVLATLIK OĞLU KİM? ASLAN MI CİHAN MI?

    Yaşananlardan sonra kendini toparlayan Aslan, İlyas’ı arayarak ona Ati’nin ölüm haberini verdi. Oğlunun ölümüne sebep olan kişinin Aslan olduğunu anlayan İlyas ise çok sinirlendi. İlyas’la buluşan Aslan, bütün yaptıklarını itiraf etti. İlyas, oğlunun intikamını alacağını söylerken iki taraf arasında resmen savaş başladı. Yağmur’un evden kaçmasıyla Aslan’ın evde kalın uyarılarını dinlemeyen Hülya ve Devin, İlyas’ın yeğeni Gökhan tarafından takip edilip sıkıştırıldı. Devin onu atlatmayı başarsa da araçları zarar gördü. Bu zarar gören araçla İlyas’ın karanlık bir planı vardı. Diğer tarafta polisler tarafından ziyaret edileceklerini bilen Soykanlar, avukat tarafından hazırlanan yalan ifadelerini ezberledi. Büyük bir travma yaşayan Devin ise yalan ifade verip vermeyeceği konusunda kararsız kaldı ancak sonunda Aslan’ın elini tutarak yalan ifade verdi. İlyas’ ile olan düşmanlığa son vermek isteyen Hülya, İbo ile birlikte İlyas’ın karşısına çıktı. Bu görüşmede Soykanlar hakkında izleyiciyi şoke eden bir gerçek ortaya çıktı; Hülya’nın bir oğlu evlatlıktı! Cihan mıydı, yoksa Aslan mıydı? Oğlunu kaybetmesi karşılığında aynı acıyı Hülya’nın da yaşaması gerektiğini söyleyen İlyas, iki oğlu arasında tercih yapmasını istedi. Hülya bir çıkmazın içine düştü.
  • 'Aile'de izleyicileri şoke eden gelişme

    “Bu işin raconu böyle”

    İzlemek için tıklayınız
  • 'Aile'de izleyicileri şoke eden gelişme

    SOYKANLAR ÖLÜMLE BURUN BURUNA!

    İlyas, Hülya ve Devin’in kaza yaptığı araç tamirdeyken içine bomba yerleştirdi. Finalde Yusuf Soykan’ın ölüm yıldönümü için bütün aile, bomba yüklü araçla beraber kabristana gitti. Aslan, olan biteni son anda anlasa da çok geç kaldı; bomba patladı. Yaşanan büyük patlama sonucu Soykanlar’a ne olacağı büyük merak konusu oldu.
  • 'Aile'de izleyicileri şoke eden gelişme

    İşte nefeslerin tutulduğu final sahnesi;

    İzlemek için tıklayınız

    'Aile', yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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