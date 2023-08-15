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        Haberler Gündem AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ | Ağustos 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve nereden sorgulanır?

        Ağustos ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ödenen Aile Destek Programının ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. Haziran ayında sona erecek olan Aile Destek Paketi ödemeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir yıl daha uzatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Programı ödeme tarihlerini açıkladı. İşte 2023 Ağustos ayı Aile Destek ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 12:30
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        Aile Destek Programı ödeme tarihleri, ihtiyaç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programının ödeme tarihleri merak konusu oldu. Normal şartlarda Haziran ayında son ermesi beklenen Aile Destek Programı ödemeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uzatılmıştı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklanan 2023 Ağustos ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri...

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        AİLE DESTEK PAKETİ AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI MI?

        Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

        Aile Destek Programı ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zamma ilişkin olarak resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

        Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

        450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

        450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

        911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

        1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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