Haberler Gündem AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ | Ağustos 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve nereden sorgulanır?

Ağustos ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ödenen Aile Destek Programının ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. Haziran ayında sona erecek olan Aile Destek Paketi ödemeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir yıl daha uzatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Programı ödeme tarihlerini açıkladı. İşte 2023 Ağustos ayı Aile Destek ödeme tarihleri... Habertürk Giriş: 15.08.2023 - 12:30 Güncelleme: 15.08.2023 - 12:30 facebook

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Aile Destek Programı ödeme tarihleri, ihtiyaç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programının ödeme tarihleri merak konusu oldu. Normal şartlarda Haziran ayında son ermesi beklenen Aile Destek Programı ödemeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uzatılmıştı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklanan 2023 Ağustos ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri...

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AİLE DESTEK PAKETİ AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.