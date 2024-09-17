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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek ödemeleri Eylül ayı yattı mı? Aile Destek Programı 2024 Eylül ödeme tarihi

        Aile Destek Programı Eylül ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş'tan açıklama geldi

        Binlerce hanenin yararlandığı Aile Destek Programı, yıl sonuna kadar uzatıldı. Şimdi ise binlerce ailenin yararlandığı programda gözler Eylül ayına döndü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Programı kapsamında bu zamana kadar 95,9 milyar TL destek sağladıklarını açıkladı. Peki, Aile Destek Programı Eylül ödemeleri yattı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 08:47 Güncelleme: 17.09.2024 - 08:47
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        850 TL ile 1.250 TL arasında değişen Aile Destek Programından geliri düşük binlerce aile yararlanıyor. Bu zamana kadar 95,9 milyar TL destek sağladıklarını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini belirtti. Peki, Aile Destek Programı Eylül ödemeleri yattı mı? İşte, detaylar...

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!

        12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL AYI YATTI MI?

        Aile Destek ödemeleri 10 Eylül itibarıyla hesaplara yatırıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları kaydetti;

        İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 900 milyon TL olmak üzere toplamda 3,8 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
        450 TL ve altı 1.250 TL
        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

        Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
        1-2 çocuklu hanelere 350 TL
        3 çocuklu hanelere 450 TL
        4 çocuklu hanelere 550 TL
        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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