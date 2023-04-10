Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere yapılan Aile Destek Paketi Ödemeleri, son günlerin en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor. Nisan ayının ilk 10 günü itibarı ile ödemelerin henüz yapılmamış olmaması, "Aile Destek Paketi Nisan ayı ödemeleri neden yatmadı?" sorusunun öne çıkmasına neden oldu. Aile Destek Programı Nisan ayı ödemeleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor. Peki, Nisan 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin son bilgiler