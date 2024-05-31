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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Paketi ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Haziran Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı, bitti mi?

        Aile Destek Paketi ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Haziran Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı?

        Aile Destek Paketi ödemeleri Haziran ayına kısa bir süre kalmasıyla gündeme geldi. 850 ile 1.250 TL arasında değişen Aile Destek Programı ödemelerinin 12 ay süreyle verileceği belirtildi. Bu kapsamda Aile Destek Programı ödemelerinin tarihin uzatılıp uzatılmayacağını merak konusu oldu. İşte, 2024 Haziran ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 09:22 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:22
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        Aile Destek Paketi ödeme tarihi gündemdeki yerini aldı. Aile Destek Programı kapsamında maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Peki, Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı, temmuz ayında yatacak mı? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Aile Destek Programı Haziran ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin Bakanlık ya da Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama gelmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşiyor.

        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

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        2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Aile Destek Ödemeleri için planlanan süre, 12 aylık bir dönem olmak üzere; Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasındaydı.

        Haziran 2024 tarihinde programın son ödemeleri yapılacak ve Haziran ödemesi, vatandaşların hesabına Temmuz ayında yatacak.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?

        850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.

        Programın uzatılıp uzatılmayacağı ise Bakanlık tarafından belirlenecek olup şu anda konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

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