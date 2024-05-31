AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?

850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.

Programın uzatılıp uzatılmayacağı ise Bakanlık tarafından belirlenecek olup şu anda konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.