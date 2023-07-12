Aile Destek Paketi ödemeleri 2023: Aile Destek Paketi uzatıldı mı? Düzenli olarak verilen Aile Destek Paketi ödemelerinin temmuz ayında da yatırılıp yatırılmadığı merak konusu oldu. Son gelişmeler ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama gelirken yardım ödemesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı ve desteğin devam edip etmeyeceği araştırılıyor. İşte Aile Destek Paketi ödeme tarihleri... Habertürk Giriş: 12.07.2023 - 16:55 Güncelleme: 12.07.2023 - 16:55 facebook

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Aile Destek Programı ödemelerinde son aylara girildi. Normal şartlar altında Temmuz ayı itibarıyla sona erecek olan Aile Destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada "Türkiye Aile Destek Programı'nda hanelerimize bu ay 4,5 milyar TL ödeme gerçekleştirdik" ifadelerini kullanmıştı. Peki, Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zaman bitecek ve ödemeler yatırıldı mı? İşte detaylar...

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AİLE DESTEK PAKETİ TEMMUZ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Aile destek yardımı Temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.