Bakan Göktaş açıkladı: Aile Destek ödemeleri yatıyor! 2023 Eylül ayı Aile Destek Paketi ne zaman ödenecek?
Eylül ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı, hak sahipleri tarafından takip ediliyor. İhtiyaç sahiplerine düzenli olarak ödenen sosyal yardım parası ödemeleri Temmuz ayından bir yıl daha uzatıldı. 4 ayrı gelir aralığı için ayrı yatırılacak olan sosyal yardım paraları 850 ile bin 250 TL arasında hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek ödeme tarihlerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte 2023 Eylül ayı Aile Destek ödeme tarihleri...
Aile destek paketi Eylül ayı ödemeleri her ay ihtiyaç sahibi ailelere yapılıyor. Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 850 ile 1250 TL arasında gerçekleştiriliyor. Temmuz ayında bitmesi beklenen yardım programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile bir yıl daha uzatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığını açıkladı. İşte 2023 Eylül ayı Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI
Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.
EYLÜL AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin 12 Eylül Salı günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Göktaş tarafından yapılan yazılı açıklamada, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48,1 milyar lirayı aştığını belirtti.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, aile destek ödemelerinin de devam etmesi halinde bu oran üzerinden artması bekleniyor.