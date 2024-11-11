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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Programı ödeme tarihi: Aile Destek Programı Kasım ödemeleri ne zaman hesaba yatacak, yattı mı?

        Aile Destek Programı Kasım ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?

        Yıl sonuna kadar uzatılan Aile Destek Programı'nda son ödemelere giriliyor. Aralık ayında tamamlanacak program, 2025 yılında yeniden başlatılacak. Şimdi destekten yararlanan aileler Kasım ayının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Peki, Aile Destek Kasım ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 08:38 Güncelleme: 11.11.2024 - 08:38
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Ödemeleri devam ediyor. Yıl sonuna kadar uzatılan ödemeler, Aralık ayında tamamlanacak ve yeni dönem için başvurular başlayacak. Ancak şimdi gözler, Kasım ayı ödemelerine çevrildi. Peki, Aile Destek Kasım ayı ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

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        AİLE DESTEK KASIM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

        Aile Destek Ödemeleri Kasım ayı henüz hesaba yatmadı. Genelde Bakanlık ayın 15'ine kadar yatırıyor.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EKİM AYI ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Türkiye Aile Destek Programı Ekim ayı ödeme tarihleri ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi.

        Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün (10 Ekim) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,7 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

        Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını aktardı.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
        450 TL ve altı 1.250 TL
        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

        Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
        1-2 çocuklu hanelere 350 TL
        3 çocuklu hanelere 450 TL
        4 çocuklu hanelere 550 TL
        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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