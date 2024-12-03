Aile faciası! Olay, Ankara'da meydana geldi. Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri çocuklarını barıştırmak için bir araya geldi. Ama sonrasında tam bir facia yaşandı. Gelinin babası, damadını, damadının kardeşini ve annesini vurdu. Öfkeli damat ise yaralı haldeyken kayınpederini öldürdü.

Habertürk Giriş: 03.12.2024 - 20:44 Güncelleme: 03.12.2024 - 20:44 facebook

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