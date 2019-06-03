Aile Sağlık Merkezleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan bir devlet kuruluşudur. Bu yüzden Ramazan Bayramı'nda hastaneye ve sağlık ocaklarına gitmesi gereken vatandaşlar "Ramazan Bayramı'nda aile hekimi açık mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte yanıtı...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA AİLE HEKİMİ AÇIK MI?

Tüm resmi bayramlarda ve tatillerde Aile Sağlık Merkezleri (ASM) kapalıdır. Bayramlarda acil servisler ve yoğun bakım üniteleri açıktır. 24 saat esasına göre hizmet veren yerler yani hastaneler açık olacak. Aile Sağlık Merkezleri acil servis kategorisinde olmadığı için Pazartesi gününden başlayarak Cuma günü de dahil olmak üzere tatil olacak. ASM, göreve 10 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Hastanelerin acil bölümleri açık olacak, randevulu hastalar 10 Haziran Pazartesi gününden itibaren muayene olabilecek.