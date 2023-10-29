'Aile'nin 18. bölümünden yeni sahne yayınlandı!

‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Levent Ülgen, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

Aile yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Aile’nin 18. Bölümünden Sahne;