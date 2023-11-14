'Aile'nin bu akşam ekrana gelecek bölümünden yeni sahne SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin bu akşam ekrana gelecek 20'nci bölümünden yeni bir sahne izleyicilerle buluştu

SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile’nin bu akşam ekrana gelecek 20'nci bölümünden yeni bir sahne izleyicilerle buluştu. Aslan ve Devin’in, Tugi ve Asuman hakkında konuştuğu sahne izleyenleri güldürürken, Tugi ve Asuman’ın arasında neler olacağı merak konusu oluyor.

‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Levent Ülgen, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

'Aile' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!