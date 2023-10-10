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        Haberler Televizyon 'Aile'nin bu akşam yayınlanacak heyecan dolu yeni bölümünden özel sahne yayınlandı

        'Aile'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden özel sahne

        SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin bu akşam yayınlanacak bölümünden yeni sahne yayınlandı. Aslan ve Devin'in duygusal anlarının ekrana geldiği sahne akıllara "İki aşık yeniden barışacak mı?" sorusunu getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 14:28 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:28
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        Heyecan dolu yeni bölümünden özel sahne
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        SHOW TV'nin fenomen dizisi ‘Aile’, bu akşam yine sürükleyici ve heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Yeni bölüme saatler kala diziden yayınlanan özel sahnede; Devin Aslan’ı sevdiği için artık eskisi gibi olmadığından bahsederken Aslan da gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor. Aslan sarılarak Devin’e destek olmaya çalışırken, ikilinin yeni bölümde barışıp barışmayacağı merakla bekleniyor.

        Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        'Aile', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV'de.

        İşte 'Aile’nin 15. Bölüm 2. Ön İzleme Sahnesi;

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