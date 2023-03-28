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HABERTURK.COM

Bu akşam 4'üncü bölümüyle SHOW TV’de ekranlara gelecek olan Ay Yapım imzalı ‘Aile’den yeni bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

Birçok soru işaretinin cevap bulacağı bölüm heyecanla beklenirken, yayınlanan ön izleme sahnesinde 'Cihan' annesi 'Hülya’dan kritik bir karar vermesini istiyor. “Hülya, Cihan’ı öne sürdüğü planı doğrultusunda bir hamle yapacak mı?” sorusu bölüme dair merakı artırıyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Aile'de başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya paylaşıyor. Tatlıtuğ ve Sarıkaya'ya Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...