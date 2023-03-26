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'Aile'de savaş bayrakları çekiliyor

‘Aile’, yeni bölümüyle bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Heyecanın yükseldiği ve hikâyenin giderek derinleştiği ‘Aile’de 'Aslan' ve 'Ati' arasında savaş bayrakları çekiliyor

'Aile'de savaş bayrakları çekiliyor
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SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı iddialı dizisi ‘Aile, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni bölümüyle geliyor. Heyecanın yükseldiği ve hikâyenin giderek derinleştiği ‘Aile’de 'Aslan' ve 'Ati' arasında savaş bayrakları çekiliyor.

'Aile’nin 4'üncü Bölüm Ön İzleme Sahnesi:

Yeni bölümden 'Aslan’ ile 'Volta’da 'Ati’nin karşı karşıya geldiği gerilim dolu ön izleme sahnesinde 'Ati', 'İbo’nun kanalda kendisini küçük düşürmesinden dolayı 'Aslan’a “Amcana hakim ol, kendine hakim ol” diyerek tehditkar bir konuşma yapıyor.
'Aslan' ise 'Ati’ye verdiği zeki ve alaycı yanıtlarıyla ortamdaki tansiyonu giderek yükseltiyor. 'Ati’den korkmadığını açık bir şekilde ifade eden 'Aslan’ın sözleri çıkacak savaşın ilk sinyallerini veriyor. İki taraf arasında yaşanacaklar şimdiden merakla bekleniyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Aile’de Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya paylaşıyor. Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de SHOW TV’de...

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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