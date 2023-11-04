Aile'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. İbrahim Soykan'a ne olduğu merakla beklenirken, çarpıcı gelişmelerin yaşandığı anlar heyecanı artırıyor.

“AMCAMIN ÖLÜMÜNÜ SEYRETTİM…”

‘Aile’nin yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtımda; Aslan’ın “Amcamın ölümünü seyrettim, evet!” sözleri karşısında Devin büyük şaşkınlık yaşarken, Hülya’nın Nedret’in odasında bulup Seher’e verdiği kağıdın ne olduğu merak konusu oluyor. Aslan, Leyla ve Serap arasında bir tercih yapması için Cihan’la konuşurken, Devin ve Cihan’ın yeniden terapi odasında karşı karşıya gelmesi dikkat çekiyor.

‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Levent Ülgen Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Aile’nin 19. Bölüm Tanıtımı;